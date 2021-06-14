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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط انخفاض إصابات كورونا.. ألمانيا تعتزم إلغاء هذا القيد

قيود كورونا في ألمانيا
قيود كورونا في ألمانيا

تعتزم ألمانيا قريبًا، تخفيف القواعد المتعلقة بارتداء القناع والكمامات في الأماكن المفتوحة، بسبب الانخفاض الحاد في الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وحسب موقع "ذا لوكال"، قال وزير الصحة الألماني ينس سبان، اليوم الإثنين، إن ألمانيا قد تبدأ قريبًا في إلغاء قرار إلزامية ارتداء القناع في الأماكن المفتوحة.

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ولأكثر من عام، كان ارتداء الأقنعة والكمامات بألمانيا إلزاميًا في أماكن معينة مثل المتاجر ووسائل النقل العام، وذلك في محاولة لمنع الإصابة بفيروس كورونا.

ولكن الآن معدلات الإصابة بفيروس كورونا، أصبحت تنخفض بشكل كبير، ولذلك قال سبان، إنه يعتقد أن النهاية التدريجية لالتزام القناع باتت تلوح في الأوفق بسبب وضع كورونا.

وأشار سبان في تصريحات صحفية إلى أنه يجب أن تمضي ألمانيا قدمًا في خطوات التخفيف التدريجي، كخطوة أولى، يمكن التخلي عن ارتداء القناع إلزاميًا بالخارج من حيث المبدأ.

وأضاف: "في المناطق ذات الأعداد المنخفضة للغاية ومعدل التطعيم المرتفع، يمكن التخلي تدريجياً عن المطلب بالداخل".

ومع ذلك، أكد سبان ضرورة ارتداء الأقنعة دائمًا في حالة الشك والريبة، خاصة "عند السفر والاجتماعات.

وكان معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أعلن اليوم الإثنين أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 3 ملايين و715518 بعد تسجيل 549 إصابة جديدة.

وأشار المعهد في بيان له اليوم الاثنين، إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 89844 بعد تسجيل 10 حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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