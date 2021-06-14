الأردن.. السماح بتقديم الشيشة بالمقاهي بداية من الغد

تبدأ الأردن غدا تنفيذ مرحلة جديدة من تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ضمن خطة الحكومة للوصول إلى صيف أمن.

وبحسب وسائل إعلام أردنية فإنه يسمح اعتبارا من غدا الثلاثاء 15 يونيو بإعادة تقديم الشيشة في الساحات الخارجية فقط للمطاعم والمقاهي، شريطة تلقي العاملين في المنشأة التطعيم ومرور 21 يوما على تلقيهم الجرعة الأولى من التطعيم، إضافة إلى استقبال ممن مضى على تلقيهم الجرعة الاولى 21 يوما فقط باستثناء من هم دون 18 عاما، والعمل بنسبة لا تزيد عن 50% من الطاقة الاستيعابية.

و اعتبارا من الثلاثاء، يسمح لمن أكثر من 21 يوما على تلقيهم الجرعة الأولى من اللقاح بالحركة أثناء ساعات حظر التجول، فيما تلغى كافة التصاريح الإلكترونية خلال ساعات الحظر في حال عدم التسجيل على منصة اللقاحات.

كما يسمح لوسائل النقل العام بالعمل خلال ساعات الحظر الجزئي شريطة أن يكون قد مضى 21 يوما على تلقي السائق الجرعة الاولى من المطعوم.

ويمنع دخول الشاحنات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلا بعد تلقي جرعة واحدة من المطعوم كحد أدنى.