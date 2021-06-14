سلاح ومخدرات .. حملة أمنية بالفيوم لضبط المجرمين والمحكوم عليهم الهاربين

شن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة (سنهور القبلية) بمديرية أمن الفيوم.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط (4) قطع سلاح ناري ، بحوزة (4) متهمين "لأحدهم معلومات جنائية"، وضبط (3) قضايا مخدرات .. ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة).. بحوزة (3) متهمين، وضبط(2) متهمين مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا، وتنفيذ (134) حكما قضائيا متنوعا، وضبط قطعة سلاح أبيض بحوزة متهم.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجار إستمرار الحملات.



جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجرى المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.