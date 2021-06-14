عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 6 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية بالقليوبية

حملات امنية
حملات امنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بمديرية أمن القليوبية.

 أسفرت جهودها عن ضبط (3) قطع أسلحة نارية وعدد من الطلقات النارية ، بحوزة (6) متهمين، و(16) قضية مخدرات ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة).. بحوزة 18متهما " لعدد 10 منهم معلومات جنائية"، وضبط (8) قطع سلاح أبيض، وضبط (2) متهم ومراقب هارب مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وتنفيذ (4674) حكم قضائى متنوع.  
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.
 

وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجرى المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

مديرية امن القليوبية مكافحة المخدرات حملة امنية مكافحة الجريمة متجرى المواد المخدرة

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد ألويسيوس الزهايمر.. كل ما تريد معرفته حول خرف الشيخوخة

في اليوم العالمي للتبرع بـ الدم.. تعرف على آثاره الجانبية على الصحة

شروط وتفاصيل وظائف هيئة الطاقة النووية 2021

الأردن.. السماح بتقديم الشيشة بالمقاهي بداية من الغد

رئيس تنمية الريف المصري: طرح أراضي المشروع للشباب بعد تطوير البنية التحتية

جونسون: بايدن سينقل رسائل قاسية إلى بوتين خلال لقاء بعد أيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليوم وغدا الفرصة الأخيرة.. البترول تحذر من مضاعفة فواتير الغاز المنزلي

لجمالهن.. جزار يذبح 20 سيدة ويتناول لحومهن بعد طهيها

مصرع عامل وإصابة 7 في حريق بمصنع مراتب وأسفنج ببلبيس

نتائج مبشرة..لقاحات فيروس كورونا تؤدي لهذه الأعراض عند الإصابة للمرة الثانية

هل يوجد زواج بين الإنس والجن ؟ على جمعة يوضح

8 جزاءات تأديبية لـ موظفي الحكومة.. و4 لـ شاغلي الوظائف القيادية.. تفاصيل

مفاجأة سارة في عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 14-6-2021 في مصر

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها مرض القلب.. انتبه لظهور هذه البقع على الأظافر

حوادث غريبة في نفس المكان.. شارع العفاريت في دمياط يثير حيرة السكان.. فيديو

منها الملح.. 4 طرق مدهشة لمنع بهتان الملابس داخل الغسالة.. صور

في سبيل الفوتوسيشن.. شاهد تحطم طائرة بـ عروسين بعد حفل زفافهما

فيديو

تحذير شديد من بابا الفاتيكان بسبب كارثة في إثيوبيا .. فيديوجراف

حوادث غريبة في نفس المكان.. شارع العفاريت في دمياط يثير حيرة السكان.. فيديو

فيديوجراف.. تصريحات قوية من وزير الخارجية عن سد النهضة وتركيا وقطر وغزة

بعد ظهور أول إصابة.. كل ما تريد معرفته عن جدري البقر "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ