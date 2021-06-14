ضبط 6 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية بالقليوبية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بمديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط (3) قطع أسلحة نارية وعدد من الطلقات النارية ، بحوزة (6) متهمين، و(16) قضية مخدرات ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة).. بحوزة 18متهما " لعدد 10 منهم معلومات جنائية"، وضبط (8) قطع سلاح أبيض، وضبط (2) متهم ومراقب هارب مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وتنفيذ (4674) حكم قضائى متنوع.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.



وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجرى المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.