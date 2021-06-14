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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تسير 59 رحلة جوية اليوم.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الاثنين، 59 رحلة جوية تنقل على متنهم 494‪0 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق 59 رحلة جوية بمعدل 41 رحلة دولية الي كل من بغداد، إربيل، ندجامينا، لاجوس، تونس، الدوحه، لندن، نيويورك، ميلانو، دبي، روما، أبوجا، باريس، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، أبوظبي، الشارقة، عنتيبي، أديس أبابا،  موسكو، فيينا، البحرين، الخرطوم، بيروت، و 13 رحلة داخلية الي كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و 5 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 494‪0 راكبا .

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

 

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