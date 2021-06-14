المشدد 15 سنة لـ ربة منزل في الإتجار بالمخدرات بـ الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار نسيم على بيومى حكمها بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 50 ألف جنيه لربة منزل لإتهامها بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بمدينة العاشر من رمضان.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير المباحث الجنائية ببلاغ لمأمور قسم أول العاشر من رمضان، بتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع شرق الدلتا من ضبط "سميعة م م" 42 سنه ربة منزل مقيمة كفر سعد محافظة دمياط، ولها محل إقامة بمحافظة الشرقية، بحوزتها 170 قطعة بنية كبيرة الحجم من جوهر مخدر الحشيش، بقصد الإتجار والترويج.

تم التحفظ على المضبوطات والمتهمة وتم إحالتها من قبل المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات محبوسة علي ذمة القضية رقم 9253 لسنة 2020 جنايات قسم أول العاشر، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

وعلي جانب آخر فقد أقدمت ربه منزل علي التخلص من حياة طفلها الرضيع عن طريق خنقة ودفن جثته لحملها فيه سفحا وخوفها من الفضيحة وانكشاف أمره وقررت نيابة أبوكبير حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل طفلها الرضيع.

فيما تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير امن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورد بلاغ لمركز شرطة أبوكبير من مواطن يتهم فيه زوجته بالزنا والحمل سفاحا وقتل الطفل، وحرر عن الواقعة المحضر رقم 2093 لسنة 2021 إدارى مركز شرطة أبوكبير.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحقيقات وأقوال الزوج أنه حضر إلى مصر من الخارج فى شهر أكتوبر من عام 2020 وسافر فى شهر نوفمبر وبعد 6 أشهر فوجئ بزوجته أنجبت طفلا وسجلته باسمه، وادعت وفاته بالصفراء، وحرر دعوى زنا ضدها، وتركت الزوجة المنزل، وتبين من تقرير الطب الشرعى وتحليل DNA أن الطفل ليس نجله، وأن الزوجة ادعت وفاة الطفل نتيجة إصابته بالصفراء وتم دفن الطفل، وبعد نتيجة الطب الشرعى تم استخراج الجثة من قبل النيابة، وتبين وجود شبهة جنائية وأن الأم وراء قتل رضيعها بكسر عنقه لكى تتخلص من الفضيحة، ووجهت النيابة لها تهمة القتل العمد.