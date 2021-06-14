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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط نصاب استولى على أموال المواطنين بزعم تملكهم وحدات سكنية بالإسكندرية

ضبط متهم
ضبط متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين للإستيلاء على أموالهم .

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والإستيلاء على أمواله بزعم بيع وحدة سكنية له ،  إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى.


أكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وعن قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى تملك وحدات سكنية والاستيلاء على أموالهم بزعم ملكيته لها وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء من الشاكى على مبالغ مالية بزعم بيعه شقة سكنية له بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالاسكندرية ، وقدم له عقدا منسوبا لإحدى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان يفيـــد ملكــــيته للوحـــدة السكنية المشار إليها "على خلاف الحقيقة" ، وعقب ذلك تبين أنها مملوكة لشخص آخر واستولى على المبلغ المالى لنفسه ورفض رده للشاكى .


عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه ،وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الأموال العامة وحدات سكنية جرائم النصب

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