ضبط متهم بـ قتل مواطن بسوهاج وكشف ملابسات الجريمة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة جزيرة شندويل بمديرية أمن سوهاج من أحد المستشفيات بإستقباله (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) مُصابا بجرح طعنى بالصدر وتوفـى أثناء إسعافه.



بالإنتقال والفحص وبسؤال (عم المجنى عليه) إتهم (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة " فأحدث إصابته التى أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما لخلافات الجيرة.



عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج أمكن ضبطه ، بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.