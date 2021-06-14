كارتيرون يقود الزمالك من المدرجات أمام أسوان.. الخميس المقبل

يتواصل غياب الفرنسى باتريس كاريترون المدير الفنى للزمالك عن قيادة الفريق الأبيض من المنطقة الفنية فى لقاء أسوان المقرر له مساء الخميس المقبل بالجولة السادسة والعشرين للدورى .

ويتعرض كارتيرون للطرد فى لقاء الإسماعيلى بدور الـ 16 لمسابقة كأس مصر ليتم إيقافه مباراتين وغرامة مالية قدرها 70 ألف جنيه حيث غاب عن لقاء الجونة بالغردقة بالجولة الـ 25 للدورى وقاد الفريق من خارج المنطقة الفنية .

ويستمر غياب كارتيرون أمام أسوان ليقود الفريق من الخطوط أسامة نبيه المدرب العام الذى تولى نفس المهمة فى مباراة الجونة السابقة .

ويتصدر الزمالك بطولة الدورى برصيد 55 نقطة جمعها من 25 مباراة بواقع 16 فوز 7 تعادل و2 خسارة .