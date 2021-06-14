عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي للتبرع بالدم.. 3 أطعمة ومشروبات يجب تناولها قبل التبرع

التبرع بالدم
التبرع بالدم

يتم الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم في 14 يونيو من كل عام، ويهدف إلى زيادة الوعي بالحاجة إلى التبرع بالدم لضمان حصول جميع الأفراد والمجتمعات على الدم ومشتقاته، وعلاجهم بشكل صحي وسليم.

وللتبرع بالدم الكثير من الفوائد الصحية ، لكن يمكن أن يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية مثل فقر الدم والإرهاق، يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الصحيحة وشربها قبل التبرع بالدم وبعده إلى تقليل مخاطر الآثار الجانبية.

وإليكم أهم الأطعمة الواجب تناولها قبل التبرع بالدم…

الأطعمة الغنية بالحديد  

يحتوي الطعام على نوعين من الحديد ، الحديد الهيم وغير الهيم. 

الأول موجود في اللحوم والأسماك ويمتص الجسم هذا الحديد بسهولة، تمتص حوالي 30 في المائة من حديد الهيم الذي تستهلكه. 

يوجد الحديد غير الهيم في الأطعمة النباتية مثل الخضروات والفواكه والمكسرات، يمتص جسمك حوالي 2 إلى 10 في المائة من الحديد غير الهيم الذي تستهلكه قبل التبرع بالدم ، ضع في اعتبارك زيادة تناولك للأطعمة الغنية بالحديد لأنها ستساعد في رفع مخزون الحديد في جسمك وتقليل خطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد

 

في اليوم العالمي له: 5 فوائد لـ التبرع بالدم

في ذكرى ميلاد ألويسيوس الزهايمر.. كل ما تريد معرفته حول خرف الشيخوخة

 

شرب الكثير من السوائل 

يتكون نصف دمك من الماء ، لذا من الضروري أن تبقى رطبًا قبل التبرع بالدم، عندما تتبرع بالدم ، يمكن أن يصبح ضغط الدم منخفضًا جدًا ، مما يؤدي إلى الدوار، لذلك ينصح بشرب كوبين على الأقل من الماء قبل التبرع بالدم، وتجنب تناول الشاي والقهوة لأنهما قد يتداخلان مع امتصاص الحديد.

الأطعمة الغنية بفيتامين سي 

فيتامين ج هو فيتامين أساسي يساعد في امتصاص أفضل للحديد غير الهيم (الحديد النباتي)، إن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي قبل التبرع بالدم فكرة جيدة لأنها ستساعد جسمك على امتصاص المزيد من الحديد. 

شرب كوبين من عصير البرتقال سيزيد من محتوى فيتامين سي في جسمك، الفواكه الحمضية الأخرى مثل الكيوي والتوت والبطيخ والجريب فروت والأناناس هي أيضًا مصادر جيدة لفيتامين سي.

المصدر boldsky

 

 

الدم التبرع بالدم الأطعمة الغنية بالحديد الأطعمة الغنية بفيتامين سي اخبار الصحة

ترشيحاتنا

عبدالله السعيد ورمضان صبحي علي رأس قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة

سلاح مواجهة.. نوفافاكس تنتج لقاحا جديدا لـ كورونا وفعاليته فوق الـ 90%

57 سلعة وخدمة معفاة من ضريبة القيمة المضافة.. القانون يوضح

الشوالي: أشجع إيطاليا باليورو.. والأهلي والترجي أكبر مباريات بطولة إفريقيا.. فيديو

مدير الهيئة: تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر الشهر المقبل

الرجال مميزون عن النساء.. فتاة تترك حفل زفاف صديقتها بسبب وجبات الطعام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من النيابة العامة بشأن شقة الزمالك.. تفاصيل

مستشار الرئيس للصحة يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

رسميا.. الكاف يعلن تعديل موعد مباراة الأهلى والترجي بدوري أبطال إفريقيا

بيراميدز يلاحقه.. إيهاب جلال يصدم الإسماعيلى بشأن تجديد التعاقد

لجمالهن.. جزار يذبح 20 سيدة ويتناول لحومهن بعد طهيها

تأييد إعدام حجازي والبلتاجي و10 آخرين في قضية فض اعتصام رابعة

انفراد | سر عودة علا غانم إلى مصر بعد 4 سنوات من الرحيل لأمريكا

فى رسالة تحذير لـ الأهلي.. الكاف يتغزل فى أرقام نجم الترجي التونسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلك الأول أحلى.. إليسا تثير غضب الجمهور بصورة تكشف تغير ملامحها

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

تعرف على أول معلومات عن الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص أعلى الدائري

منها مرض القلب.. انتبه لظهور هذه البقع على الأظافر

فيديو

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

مثلث برمودا المصري.. قصة شارع العفاريت في دمياط

سفاح المكسيك ذبح 20 سيدة وتناول لحومهن .. فيديوجراف

كاميرات المراقبة كشفت الواقعة.. شاهد لحظة الاعتداء على سائق توك توك وسرقته بالوراق .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ