في اليوم العالمي للتبرع بالدم.. 3 أطعمة ومشروبات يجب تناولها قبل التبرع

يتم الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم في 14 يونيو من كل عام، ويهدف إلى زيادة الوعي بالحاجة إلى التبرع بالدم لضمان حصول جميع الأفراد والمجتمعات على الدم ومشتقاته، وعلاجهم بشكل صحي وسليم.

وللتبرع بالدم الكثير من الفوائد الصحية ، لكن يمكن أن يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية مثل فقر الدم والإرهاق، يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الصحيحة وشربها قبل التبرع بالدم وبعده إلى تقليل مخاطر الآثار الجانبية.

وإليكم أهم الأطعمة الواجب تناولها قبل التبرع بالدم…

الأطعمة الغنية بالحديد

يحتوي الطعام على نوعين من الحديد ، الحديد الهيم وغير الهيم.

الأول موجود في اللحوم والأسماك ويمتص الجسم هذا الحديد بسهولة، تمتص حوالي 30 في المائة من حديد الهيم الذي تستهلكه.

يوجد الحديد غير الهيم في الأطعمة النباتية مثل الخضروات والفواكه والمكسرات، يمتص جسمك حوالي 2 إلى 10 في المائة من الحديد غير الهيم الذي تستهلكه قبل التبرع بالدم ، ضع في اعتبارك زيادة تناولك للأطعمة الغنية بالحديد لأنها ستساعد في رفع مخزون الحديد في جسمك وتقليل خطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

شرب الكثير من السوائل

يتكون نصف دمك من الماء ، لذا من الضروري أن تبقى رطبًا قبل التبرع بالدم، عندما تتبرع بالدم ، يمكن أن يصبح ضغط الدم منخفضًا جدًا ، مما يؤدي إلى الدوار، لذلك ينصح بشرب كوبين على الأقل من الماء قبل التبرع بالدم، وتجنب تناول الشاي والقهوة لأنهما قد يتداخلان مع امتصاص الحديد.

الأطعمة الغنية بفيتامين سي

فيتامين ج هو فيتامين أساسي يساعد في امتصاص أفضل للحديد غير الهيم (الحديد النباتي)، إن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي قبل التبرع بالدم فكرة جيدة لأنها ستساعد جسمك على امتصاص المزيد من الحديد.

شرب كوبين من عصير البرتقال سيزيد من محتوى فيتامين سي في جسمك، الفواكه الحمضية الأخرى مثل الكيوي والتوت والبطيخ والجريب فروت والأناناس هي أيضًا مصادر جيدة لفيتامين سي.

المصدر boldsky