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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لأول مرة.. فيراري V6 الهجينة تجوب الشوارع الإيطالية.. شاهد

فيراري V6 الهجينة
فيراري V6 الهجينة

ظهر موخرا بشوارع مارانيلو الإيطالية ، نموذج اختباري مموه بالكامل للسيارة فيراري ذات المحرك الوسطي ، والتى تقول الشائعات انها السيارة فيراري V6 الهجينة المنتظرة .

 

وأوضح الوصف الذى وضع بمقطع الفيديو المسجل للسيارة فيراري V6 الهجينة ، ان المارة فى الطريق يشيرون الى السيارة باسم دينو، حيث انه من المعروف ان دينو هو الابن الاكبر لموسس الشركة إنزو فيراري .

 

ولكن لم تعلن الشركة عن الاسم الرسمى حتى الان للسيارة فيراري V6 الهجينة المنتظرة ، ولكن المارة سموها بهذا الاسم نتيجة أطلق إنزو على مجموعة من سيارات السباق اسم دينو تكريمًا لابنه الراحل.

 

وكانت السيارات القديمة تعمل بنفس محرك V6سعة 1.5 لتر الذي صممه دينو ، بينما تقول الشائعات أن نموذج الاختباري يمكن أن يعمل بمحرك V6مزدوج التوربو مدعوم بنظام هجين عالي الأداء .

 

ويقول الخبراء انه من غير الواضح ما إذا كانت مجموعة نقل الحركة ستتلقى أي دعم من فريق الفورملا 1 المعروف باسم سكودريا فيراري ام لا ، قد تدعمها فيراري بمحرك V6مزدوج الشاحن التوربيني سعة 2.9 لتر من ألفا روميو جوليا كوادريفوليو، والذى ينتج 700 حصان.

 

والجدير بالذكر ان دينو إنزو فيراري ، عمل كمهندس سيارات في شركة صناعة السيارات الإيطالية ، ولقب بـ ألفريدينو أو دينو. توفي دينو عن عمر يناهز 24 عامًا بعد معركة طويلة مع المرض.

صناعة السيارات فيراري سيارة فيرارى إنزو فيراري فيراري V6 السيارة الهجينة

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