بدون كمامة.. آبل تفتح متاجرها غداً للمستخدمين للمرة الأولى منذ تفشي كورونا

أعلنت شركة Apple آبل الأمريكية أنه سيتم السماح للمستهلكين بدخول متاجر آبل دون ارتداء كمامة طبية، وذلك اعتبار من غدا الثلاثاء 15 من يونيو، حيث تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التعامل بهذا الشكل منذ تفشي فيروس كورونا، كوفيد- 19 كما تم التنبيه على موظفى الشركة بالبدأ فى تغيير سياسة المكان.



وقالت آبل بأن موظفيها لن يضطروا لمطالبة العملاء من التحقق من أنهم قد تلقوا اللقاح ضد فيرس كورونا، كما أن جميع الوكالات والشركات الحكومية داخل بعض الولايات مثل فلوريدا لا تطلب من المستهلكين دليل حول تلاقيهم اللقاح من عدمه.

وحسبما ذكر موقع "Phonearena" فقد أخبرت شركة آبل جميع موظفيها بأنه لا يزال عليهم إرتداء الكمامات الطبية فى مواقع البيع بالتجزئة، فيما نشرت الشركة بيان تخبر جميع موظفيها فى مكاتب آبل فى الولايات المتحدة أنه لم يعد مطلوب منهم ارتداء كمامة طالما تم تلقيهم اللقاح ضد الفيرس.

وتعد شركة آبل أولى الشركات التى إستجابت لتفشي فيروس كورونا ، كوفيد-19 بإغلاق متاجرها فى الصين فى 13 مارس العام الماضي 2020، كما كانت أيضاً أولى الشركات التى سمحت لموظفيها بالعمل عن بعد من المنزل.

وجاء فى بيان شركة آبل بأنه "نظراً للتقدم الواضح فى الإستجابة للقاح ضد كوفيد-19 فى الولايات المتحدة، فقد أردنا أن نعلم جميع عملائنا بأن العديد من مواقع الشركة سوف تنتقل إلى المرحلة التالية من الإستئناف وستبدأ بالعمل فى إطار المرحلة الثالثة من بروتوكول الشركة، حيث تم تحديث بروتوكولات آبل للسماح بتخفيف متطلبات التباعد الجسدى فى هذه المرحلة".

وكانت قد أبلغت شركة آبل جميع موظفيها بأن يكونوا مستعدين للعودة للمكاتب فى سبتمبر القادم، كما ستختبر الشركة نظام جديداً، حيث ستسمح لموظفيها بالعمل من المنزل يومين فى الإسبوع، والعمل عن بعد لمدة تصل إلى أسبوعين كل عام.

وكانت قد اضطرت شركة آبل منذ أكثر من عام وبالتحديد فى مايو من عام 2020 لإغلاق بعض المتاجر الأمريكية والتي أُعيد فتحها سابقاً في عدد من المدن والولايات بسبب احتجاجات عنيفة في تلك المدن بعد وفاة جورج فلويد حيث بدأ العديد من المتظاهرين فى النهب واقتحام العديد من متاجر آبل، كما تم الإستيلاء على العديد من أجهزة آبل والتي تم وقفها من قبل الشركة وتتبع صاحبها للمثول أمام القضاء.

كما أستمرت آبل فى دفع رواتب مواظفيها حتى مع إغلاق متاجر آبل، حيث تم تدريب البعض على التعامل مع أسئلة الدعم الفنى والرد عليها من المنزل، كما تم إرسال جهاز كمبيوتر لكل العاملين فى الشركة، سواء للإستخدام فى الرد على العملاء، أو للإستخدام الشخصي.

