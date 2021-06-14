الحرازين: حكومة إسرائيل الجديدة حزبية هدفها الإطاحة بـ نتنياهو..وقضية فلسطين معضلتها

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، والقيادي بحركة فتح، إن الحكومة الاسرائيلية الجديدة برئاسة بينت تشكلت من مجموعة من الأحزاب المختلفة من اليمين إلى اليسار وفق أيديولوجيات هدفها الإطاحة بنتنياهو.

أمنياتنا تغير الواقع العربى تجاه قانون القومية ومعاملة العرب

وأوضح الحرازين في تصريحات لـ" صدى البلد" أن مع دخول القائمة الموحدة أعتقد أن هناك اتفاقات وقعت بين الأحزاب فيما يتعلق بامتيازات، وهذا ما نتمناه أن يتغير الواقع العربى بالداخل باتجاه عدة قضايا على رأسها قانون القومية ومعاملة العرب والصلاحيات ووقف الجرائم والاعتداءات والتمييز القائم وهذه مهمة ستلقى على عاتق أحزاب اليسار والقائمة الموحدة والوسط.

وتابع" ولذلك فإن تركيز الحكومة سيكون بالدرجة الأولى على القضايا الاجتماعية والاقتصادية والصحية داخل المجتمع الإسرائيلى، أما عن العلاقة مع الدول العربية فبهذا الأمر لن يكون هناك تغيير فى العلاقة، بل من الممكن البناء فى محاولات لفتح علاقات أكبر خاصة أن باب المزايدة فتحه نتنياهو بخطابه بالكنيست ولذلك ستحاول هذه الحكومة تحقيق أشياء ملموسة على الأرض لمواجهة مزايدات نتنياهو.

واستكمل" أما القضية الفلسطينية فهى تمثل المعضلة أمام حكومة بينت، وحاول نتنياهو أن يضع ألغاما فى طريق هذه الحكومة من خلال مسيرة الأعلام وإخلاء بؤرة استيطانية والمطالبة بمواجهة إقامة دولة فلسطينية مما سيضع الحكومة أمام حالة من الإشكالية خاصة أن هناك أحزابا بالحكومة مع حل الدولتين وأخرى معارضة وأحزابا مع الاستيطان وأخرى معارضة لذلك الأمر الذى يتطلب جهدا أمريكيا وأوروبيًا ودوليًا للضغط على الحكومة الجديدة حتى لا تكون أسيرة لرغبات نتنياهو لإفشالها وأن يكون هناك عمل للتأثير على بينت وليبرمان للقبول بحل الدولتين والذهاب نحو عملية سلام تفضى إلى الأمن والاستقرار وفقا لمبدأ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.

الكنيست الاسرائيلي

وأضاف الحرازين أن التهدئة مستمرة وإسرائيل لن تذهب لمواجهة جديدة وكذلك حماس لأن كل طرف اعتقد بأنه انتصر وحقق أهدافه والشعب الفلسطينى هو من دفع الثمن.

واختتم حديثه قائلاً: أما عن تحقيق السلام فمتغيرات السياسية كثيرة ومتحولة أي أن من يرفض اليوم قد يقبل غدا ومن يقبل قد يرفض وفقا لطبيعة الظروف وتقلباتها، ولكن إن كانت هناك إرادة حقيقية وضاغطة وفاعلة من قبل المجتمع الدولى والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية لأجل تحقيق السلام وإنهاء الصراع فى المنطقة، فسنجد السلام، لأنه لا يمكن لدولة الاحتلال أن تصمد أمام الضغوطات الحقيقية والفاعلة والمؤثرة وليس بيانات إدانة أو شجب أو استنكار، فالسلام يتطلب أدوات فاعلة ومؤثرة وضاغطة بنيات حقيقية حتى يلتزم الطرف الآخر ويقبل بإنهاء الاحتلال.

الكنيست الإسرائيلي يمنح الثقة للائتلاف الحكومي الجديد

أيد الكنيست الإسرائيلي تشكيل حكومة ائتلاف جديدة منهياً فترة رئاسة بنيامين نتنياهو التي استمرت 12 عامًا متتالية كرئيس للوزراء.

وأدى اليميني نفتالي بينيت اليمين الدستورية في الكنيست الأحد بعد أن حصل الائتلاف الحكومي الجديد الذي يضم أحزابًا من اليسار إلى اليمين على ثقة البرلمان، وسيقود ائتلافا غير مسبوق من الأحزاب تمت الموافقة عليه بأغلبية ضئيلة للغاية وهي 60 مقابل 59 مقعدا حتى سبتمبر 2023 قبل أن يسلم السلطة إلى حليفه الذي ينتمي إلى تيار الوسط يائير لابيد.

وسينتقل نتنياهو إلى المعارضة بعد بقائه 12 عامًا على رأس السلطة، وسيبقى رئيسًا لحزب الليكود اليميني.