تحيا مصر يتسلم 57 مليون جنيه مساهمة من الجامعات لتمويل مبادرة إعمارغزة

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن صندوق تحيا مصر استقبل اليوم الوزير خالد عبد الغفار، من أجل تسليم مساهمات الجامعات والمعاهد الخاصة الأهلية بإجمالي 57 مليون جنيه، في مبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة.



ولفت محمد مختار، خلال حواره على قناة “إكسترا نيوز”، إلى أن مبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة لاقت رد فعل كبير لدى الأفراد والعديد من الهيئات، أخرهم مساهمة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي.



وأوضح المتحدث باسم صندوق تحيا مصر: أنه بمجرد إطلاق الرئيس السيسي مبادرة إعادة إعمار غزة تم تخصيص حساب لاستقبال المساهمات سواء من الداخل أو الخارج، مشيدا بمشاركة الأفراد على صفحات التواصل الاجتماعي.



وشدد على أن التبرعات العينية التي ساهمت بشكل كبير في توفير 3 قوافل إغاثة في أقل من أسبوع واحد، موضحا أن القافلة الأولى كانت تحتوي على 130 حاوية تحتوي على أكثر من 2500 طن في أقل من 72 ساعة.



وأضاف أن صندوق تحيا مصر يعد المظلة التي تستقبل كافة التبرعات من الجميع، مشددا على أن الصندوق حريص على تسليم المعونات بشكل واضح للمستحقين.





