كاميرات المراقبة كشفت الواقعة.. شاهد لحظة الاعتداء على سائق توك توك وسرقته بالوراق .. فيديو

تعرض سائق توك توك ، يبلغ من العمر 66 عاما لحادث اعتداء وسرقة مركبة توك توك خاصة به بمنطقة الوراق بالجيزة، حيث وثقت كاميرات مراقبة أحد المحال في شارع ترعة السواحل بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، هذه الجريمة، وبحسب ما جاء في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن رجلا ستينيا يرتدي جلبابا أبيضا، كان يقود التوك توك الخاص به، وتوقف في ترعة السواحل، وكان يجلس في المقعد الخلفي من التوك توك شابا فيما يقف على الجانب الآخر شاب آخر.

وأظهرت الكاميرات ، قيام الشاب الجالس في الخلف بالترجل مرة واحدة والاعتداء على الرجل وضربه وطرحه أرضا من على التوكتوك ، وقام الشاب الآخر بعد ذلك بالركوب بجوار صديقه وفرا بالتوكتوك هاربين فجأة، وتركا الرجل العجوز واقعا في الأرض .

كما أظهرت اللقطات المأخوذة من كاميرا المراقبة، محاولة الرجل الستيني النهوض وملاحقة السارقين، إلا أنه لم يستطع، وفر اللصان هاربان بالتوكتوك.

وتم تحرير المحضر رقم 9153 جنح الوراق 2021.