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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التفاصيل الكاملة لتسليم 792 وحدة سكنية بدار مصر بالعاشر من رمضان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يبدأ جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، غدا الثلاثاء 15/6/2021، وحتى يوم الخميس 29/7/2021، في تسليم 792 وحدة سكنية بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط،  بالمرحلة الثانية للفائزين بها بمنطقة شرق المال والأعمال بمدينة العاشر من رمضان، وعلى العميل الفائز بالوحدة التوجه لـ بنك التعمير والإسكان فرع (العاشر من رمضان) لإنهاء إجراءات البنك ثم التوجه إلى جهاز المدينة بخطاب البنك  لمعاينة واستلام الوحدة، فى الموعد المحدد له.


وتتراوح مساحات الوحدات السكنية بالمشروع ما بين  100م2 : 150 م2 ويتم تسليم كافة الوحدات بالمشروع كاملة التشطيب وكذا أعمال تنسيق الموقع.

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وقال المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم العمارات في مواعيد محددة لمنع التزاحم عند إنهاء إجراءات التسليم تجنباً للإصابة بفيروس كورونا، موضحاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 1 ، 2، يوم الثلاثاء 15/6/2021، ووحدات العمارتين 3 ، 4، يوم الأربعاء 16/6/2021، ووحدات العمارتين 5 ، 6، يوم الأحد 20/6/2021، ووحدات العمارتين 7 ، 8، يوم الإثنين 21/6/2021، ووحدات العمارتين 9 ، 10، يوم الثلاثاء 22/6/2021، ووحدات العمارتين 11 ، 12، يوم الأربعاء 23/6/2021.


وأشار المهندس أحمد عمران أحمد، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 13 ، 14، يوم الأحد 27/6/2021، ووحدات العمارتين 15 ، 16، يوم الإثنين 28/6/2021، ووحدات العمارتين 17 ، 18، يوم الثلاثاء 29/6/2021، ووحدات العمارتين 19 ، 20، يوم الأحد 4/7/2021، ووحدات العمارتين 21 ، 22، يوم الإثنين 5/7/2021، ووحدات العمارتين 23 ، 24، يوم الثلاثاء 6/7/2021، ووحدات العمارتين 25 ، 26، يوم الأربعاء 7/7/2021.


وقال: سيتم تسليم وحدات العمارتين 27 ، 28، يوم الأحد 11/7/2021، ووحدات العمارتين 29 ، 30، يوم الإثنين 12/7/2021، ووحدات العمارتين 31 ، 32، يوم الثلاثاء 13/7/2021، ووحدات العمارة 35، يوم الأربعاء 14/7/2021، وتخصيص الأيام من الأحد 25/7/2021 : الخميس 29/7/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

تنمية مدينة العاشر من رمضان بنك التعمير والإسكان الوحدات السكنية تسليم العمارات وزارة الاسكان

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