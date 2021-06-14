شاهد .. مصطفى أمين شاب إسكندراني يحول الخردة إلى مجسمات

عرض برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2" ، تقريرا عن شاب إسكندراني يمتلك موهبة في تحويل الخردة إلى مجسمات.

وقال الشاب مصطفى أمين، خلال التقرير، إنه خريج دبلوم صنايع ، والتحق بكلية التربية ولكنه لم يكمل لظروف خاصة ، مشيرا إلى أنه يسمي المجسمات بالتحف الفنية ، معقبا : " الفكرة جتلي بسبب الفراغ .. وكان عندي خردة كتير " .

وأشار " أمين " إلى أن أول مجسم صنعه لم يكن جيدا في شكله ، ولكن مع الوقت استطاع تطوير موهبته وإدخال المزيد من المواد في صناعة التحف.

وتابع : نفسي أعمل مجسم كبير من الخردة يتحط في ميدان عشان الناس تعرف أزاي ممكن نستخدم الخردة في صناعة التحف الفنية .



