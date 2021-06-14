تنفيذ أول حملة لتطعيم وتعقيم الكلاب بشوارع أسوان

للقضاء على مرض السعار..

شهدت مدينة أسوان، أول حملة لتطعيم وتعقيم كلاب الشوارع بهدف القضاء على مشكلة انتشار الكلاب وتطبيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030 بالقضاء على مرض السعار فى مصر، وتعتبر أسوان أولى محافظات الجمهورية التى طبقت النهج العلمى فى حل تلك المشكلة، فى إطار استخدام الطرق العلمية والعملية لحل المشكلات التى تؤرق المواطن الأسوانى.

وخرجت الحملة برئاسة الدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى بأسوان، والدكتور محمد حسين مدير الوحدة البيطرية، بالاشتراك مع المجتمع المدنى وعنهم مجموعة انقاذ وإطعام حيوان برىء فى أسوان، والتى أطلقت المبادرة لاتباع الطرق العلمية لحل المشكلة وبعرضها على المحافظ اللواء أشرف عطية وجه المسئولين لتنفيذها.

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وتستهدف الحملة تطعيم الكلاب ضد السعار حتى يطمئن المواطنين أنهم لن يتعرضوا للأذى منهم ،مع تعقيم الكلاب للحد من التكاثر وعدم انتشارها فى الشوارع بأعداد كبيرة، وبدأت من منطقة المحمودية وتستكمل أعمالها على مستوى المحافظة وفى المرحلة الأولى العدد المستهدف تطعيم وتعقيم 200 كلب.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى فى أسوان، إن الحملة انطلقت بالتعاون مع المجتمع المدنى لتطعيم وتعقيم الكلاب حتى لا تسبب ضررا للإنسان ومع عدم المساس بالتوازن البيئى لأن وجود الكلاب يقضى على الزواحف والذئاب وغيرها ،موضحاً أن يتم أتباع الطرق العلمية لحل المشكلة واستخدام حل وسط أفضل من التسميم والقتل بما لا يخل بالتوازن البيئى.

وأضاف "صالح" أن تطعيم الكلاب ضد مرض السعار الهدف منه حماية الإنسان وبث الطمأنينة فى النفوس تجاه الكلاب ،أما التعقيم الهدف منه الحد من التكاثر لتقليل الأعداد ،مشيرا إلى أن الحملات مستمرة فى وستصل لجميع أنحاء المحافظة بدعم وتوجيهات اللواء أشرف عطية حرصا منه على أتباع النهج العلمى فى حل المشكلات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد حسين مدير عام الوحدة البيطرية بأسوان، بأن حملة التعقيم والتطعيم لكلاب الشوارع حققت نجاحا فى أول يوم لتنفيذها بمنطقة المحمودية وسط قبول وتعاون من المواطنين ،موضحا أن التطعيم ضد مرض السعار يجعل الكلاب آمنة لا تسبب ضرر للمواطنين، التعقيم يساعد فى الحد من التكاثر ومع الوقت يقل انتشارها بشكل كبير حتى لا يشعر الاهالى بوجود أى أزمة منهم.

وأشار إلى أن أثناء التواجد فى منطقة المحمودية لتنفيذ الحملة لاحظنا مدى تعامل الأهالى سواء الأطفال أو الشباب أو النساء مع الكلاب بشكل طيب ولا يوجد أى خوف منهم وكذلك الكلاب تتجاوب معهم مما سهل مهمة القائمين على الحملة، مشيرا إلى أن مع الوقت سيشعر أهالى أسوان بنتائج الحملة وقلة عدد الكلاب مع تحقيق التوازن البيئى حتى لا تسبب لهم أى خوف.

ومن جانبها، قالت دعاء إبراهيم، مؤسس مجموعة إنقاذ وإطعام حيوان برىء فى أسوان، إن فكرة الحملة جاءت بعد دراسات علمية وميدانية لطبيعة كلاب الشوارع وكيفية حل مشكلة أنتشارهم التى تؤرق المواطنين وتعرض الكلاب للأذى من خلال المطالبة بتسميمهم وقتلهم او التعدى عليهم بشكل أو بآخر ،موضحة أن أنسب الحلول تطعيمهم ضد مرض السعار وتعقيمهم لحد من زيادة الاعداد وخاصة بعد شكاوى ومطالبات الأهالى بتسميمهم والذى يعتبر دون جدوى لأن نتائجه ضعيفة ،مع رفض إيذاء المخلوقات الضعيفة .

وأضافت "إبراهيم"، أن بتقديم المقترح على محافظ أسوان اللواء أشرف عطية وافق على تطبيقه ووجه الطب البيطرى بالتعاون مع المبادرة لحل المشكلة بطريقة علمية حرصا على حياة المواطنين ،مشيرة إلى أن تم استخدام لون لتعليم الكلاب التى تم تطعيمها لون أبيض للكلب الغامق والأسود للفاتح حتى يطمئن المواطن برؤية تلك العلامة ،كما يتم نشر التوعية بين الناس خلال تنفيذ أعمال الحملة فى كل منطقة واستخدام الملصقات التى تحس على الرحمة والرفق بالحيوان وكيفية التعامل مع كلاب الشوارع حتى لا يتعرض الإنسان للأذى.

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