استشاري يوضح مدى تأثير المشروعات القومية على الصحة النفسية.. فيديو

قال الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، إن الإنجازات الملموسة على أرض الواقع تعطي المواطن المصري الشعور بالسعادة، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية متلاحم مع المواطن وهو ما ينعكس بصورة إيجابيًا على المواطن وأسرته والمجتمع والبيئة التى يعيش بها.



وأضاف هندي ، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المُذاع عبر القناة «الأولى»، والفضائية المصرية، اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس يتم استدعائه من الناس فى 30 يونيو.



وتابع: " جبر الخواطر الذى يقوم به الرئيس السيسي له ملمح جماعي البعض لا يراه ، فهناك العديد من المشروعات والمبادرات قام بها الرئيس السيسي جبرا لخواطر المواطنين ، فعلى سبيل المثال: الكشف على ٦٢ مليون مواطن فى مصر من خلال حملة 100 مليون صحة، بالإضافة إلى حملة القضاء على فيروس سي، والكشف على ٩ مليون و ٧٠٠ ألف طالب فى المدارس للكشف عن أمراض السمنة والنحافة وفقر الدم والتقزم .



وأوضح أنه فى تاريخ مصر لم يتم الكشف على هذا العدد من الطلاب ، مثلما حدث خلال الفترة السابقة فى عهدى الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ولفت إلى أنه منذ قرابة الشهرين كان هناك اليوم العالمي للسعادة، ولأول مرة مصر تدخل هذا التصنيف بعد سنين طويلة ومصر خارج التصنيف، لافتا إلى أن اليوم العالمي للسعادة يتم به تتويج مجهودات الدول التى تبذل من اجل اسعاد مواطنيها.