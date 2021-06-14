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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اعرف هتدفع كام غاز كل يوم.. البترول تعلن عن أبلكيشن "بتروميتر"

تطبيق بترو ميتر
تطبيق بترو ميتر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عبر شركة بتروتريد عن بدء تدشين تطبيق بتروميتر (Petrometer) والذى يتضمن كافة خدمات الشركة المقدمة لعملاء الغاز الطبيعى فيما يتعلق بتسجيل قراءة العداد آلياً ومعرفة قيمة فاتورة الاستهلاك وتحصيلها، والتطبيق الآن متاح على منصة جوجل بلاي ستور وعلى منصة الأبل آب ستور.


وبحسب منشور ووزراة البترول عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، فأنه سيعتمد التطبيق على التقاط صورة عن طريق توجيه كاميرا الهاتف الذكي لأرقام العداد ويتوجه تلقائياً للأرقام الموجودة في الخانة السوداء وستترجم هذه الصورة إلي أرقام تعكس قراءة عداد الغاز وتسجل مباشرة في قاعدة بيانات الشركة وسيتم لفترة محدودة ، بجانب تصوير العداد ، تسجيل القراءة يدوياً للمساعدة فى رفع كفاءة الكاميرا وترجمة الأرقام العربية عن طريق لغة الآلة والذكاء الاصطناعي.


وأضاف البيان ايضا يمكن عن طريق التطبيق معرفة قيمة الفاتورة وتحصيلها من خلال البطاقات الائتمانية والمحافظ الإلكترونية والحكومية المختلفة.
 

كما أعلنت شركة الخدمات البترولية "بتروتريد" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، أن غدا الثلاثاء الموافق 15 يونيو 2021، هو أخر يوم لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي، من خلال الطرق التالية، وأن اليوم وغدا هما أخر فرصتان لتسجيل قراءة الشهر حتى لا تتراكم الفواتير وتتضاعف الشهر المقبل.  

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات قطاع البترول، بتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، واستدامة توفير وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين، تم إطلاق 12 وسيلة لإبلاغ قراءة عداد الغاز المنزلية، وكذلك تسديد الفواتير فى ظل عدم دخول المحصلين المنازل لحين إنتهاء أزمة كورونا.

 

بدأت عملية التسجيل من أول أيام الشهر الجاري وحتى يوم 15 يونيو وذلك من خلال 12 طريقة مختلفة وهى :


1. الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالى : 
‏http://petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx
2. تطبيق الموبايل ( الاندرويد فقط ) ويمكن تحميله من خلال اللينك التالى:
‏http://petrotrade.com.eg/billing/app.aspx
3. إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة ال  BOS  أثناء تحصيل الفاتورة للمناطق (القاهرة الجديدة، مدينتى، العجوزة، الزاوية الحمراء، المنيب، المعصرة، 6 أكتوبر).
4. عن طريق تطبيق محفظة  فون كاش البنك الأهلي وتطبيق محفظة بنك مصر .
5. تطبيق موبايل ماي فوري .
6. تطبيق موبايل جوميا .
7. من خلال مكاتب البريد المصري .
8. من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية ( فوري ـ مصاري ـ أمان ـ  بي ـ خدماتي ـ ضامن ).
9. عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع و كلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالى:
‏https://www.petrotrade.com.eg/webSite/cairo.html
10. الرقم المختصر 1122 من أي موبايل  .
11. خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 و من أي خط أرضي على 09000727.
12. يمكن من خلال أي فرع من فروعنا  تسجيل القراءات و دفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية .
 

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