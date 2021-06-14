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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يدعم إيركسن والاتحاد الدنماركي

صدى البلد

دعم نادي بيراميدز الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، والنجم كريستيان إيركسن بعد حادث السقوط الذي تعرض له اول أمس في مباراة فنلندا في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية ٢٠٢٠.

وأجرى المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي بنادي بيراميدز اتصالا برئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، جاسبر مولر، أعرب فيه عن دعم النادي للاتحاد والنجم إيركسن وعائلته، مع أصدق التمنيات بعودة اللاعب السريعة للمباريات ولكرة القدم قريبا.

وأكد الرئيس التنفيذي لبيراميدز أنه ونادي بيراميدز يعبرون عن سعادتهم البالغة بالأخبار الإيجابية حول تعافي إيركسن بصورة طبيعية بعد السقوط المرعب في مباراة فنلندا مؤكدا أن النادي كان يتابع بقلق بالغ حالة اللاعب حتى جاءت الأخبار الإيجابية حول استعادته لوعيه والبدء في التعافي مع تمني شفائه السريع.

بيراميدز كريستيان إيركسن ممدوح عيد

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