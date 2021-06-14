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رئيس التحرير
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أخبار العالم

السعودية.. الدفاعات الجوية تعترض طائرة مفخخة حوثية

السعودية.. الدفاعات الجوية تعترض طائرة مفخخة حوثية

صدى البلد

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض وتدمير  طائرة مٌسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط.

وقال التحالف في بيان له نشرته قناة "الإخبارية" السعودية: "إحباط كافة محاولات الميليشيات الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية".

وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

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ومساء الأحد، صرح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب مهندس عبدالعزيز آل جلبان، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير.

 

وبمباشرة الجهات المختصة للموقع، اتضح أنها طائرة من دون طيّار مفخخة، وقعت على مدرسة دون حدوث أي إصابات، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات في مثل هذه الحوادث.

 

والخميس، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط في السعودية.

 

وأكد التحالف اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية، مشدداً على أن الهجمات العدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

السعودية حوثية الحوثيين الحوثي عسير التحالف خميس مشيط

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