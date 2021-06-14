مجلس النواب يحيل 27 تقريرا إلى الحكومة .. تعرف عليهم

قرر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم إحالة ، 27 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لاتخاذ اللازم نحو ما جاء فيها، وذلك بعد أن وافقت عليها لجنة الاقتراحات وتشمل الاقتراحات ما يلى:

1) اقتراح من العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن تخصيص قطعة أرض بحوض الجزيرة التحتانية التابعة لوزارة الزراعة لإقامة مجمع مدارس ونادى رياضى لمنطقة الوليدية – محافظة أسيوط.

2) اقتراح برغبة من العضوين زكريا حسان، شعبان لطفى، بشأن إحلال وتجديد كوبرى اللزية على مصرف أخميم الرئيسى ناحية قرية الرييانة الحاجر – مركز ساقلته – محافظة سوهاج.

3) اقتراح من العضو محمد عبد الحميد هاشم، بشأن تغطية مصرف ( المار من قرية دمرو – محافظة كفر الشيخ.

4) اقتراح من العضو مجاهد نصار، بشأن تبطين ترعة أبو المنجا فى المسافة من مزلقان قرية ميت نما حتى الدائرى – محافظة القليوبية.

5) اقتراح من العضو فاطمة سليم، بشأن إحلال وتجديد كوبرى مصرف اللبينى بقرية هرم ميدوم الواسطى – محافظة بنى سويف.

6) اقتراح من العضو رفعت شكيب خفاجى، بشأن تغطية جزء من ترعة بنى هلال استكمالًا للجزء المغطى فى مدخل طريق مساكن الحريدية حتى كوبرى الكراعى – مركز المراغة – محافظة سوهاج.

7) اقتراح من العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن إنشاء معهد فنى تمريض بمدينة أسيوط بعد الحصول على الشهادة الإعدادية لمدة خمس سنوات - محافظة أسيوط.

8) اقتراح من العضوين زكريا حسان، شعبان لطفى، بشأن إنشاء مدرسة بنجع الخطيب – مدينة أخميم – محافظة سوهاج.

9) اقتراح من العضو أحمد العوضى، بشأن إنشاء مدرسة للصم والبكم على قطعة أرض أملاك هيئة الأبنية التعليمية بمزرعة المدرسة الثانوية الزراعية بمدينة السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

10) اقتراح من العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن إصلاح مأخذ المياه الخاص بمحطة مياه قرية المطيعة التابعة لمركز ومدينة أسيوط – محافظة أسيوط.

11) اقتراح من العضوحمادة زهير، بشأن توصيل الصرف الصحى لقرى مركزى ديروط، منفلوط – محافظة أسيوط.

12) اقتراح برغبة من الأعضاءزكريا حسان، وشعبان لطفى، وأحمد جعفر، بشأن استكمال أعمال الصرف الصحى بقرية الحواويش – مركز أخميم – محافظة سوهاج.

13) اقتراح برغبة من العضو ألفت عبدالعال، بشأن إنشاء وعمل صرف صحى لقرى العبايدة – المستقبل – الصيادين – عبد القادر – مدينة أبو سمبل – محافظة أسوان.

14) ا اقتراح برغبة من العضو إيهاب عبد العظيم، بشأن الموافقة على توفير الاعتماد المالى وقدرة (35) مليون جنيه لسرعة الانتهاء من محطة مياه أبا البلد الجديدة – مركز مغاغة – محافظة المنيا.

15) اقتراح برغبة من العضو محمد عبد الواحد مدينة، بشأن توصيل الصرف الصحى لمنطقتى أرض الوزير، أرض الأفندى – مدينة الخانكة – محافظة القليوبية.

16) اقتراح برغبة العضو محمد نجيب خالد، بشأن إدخال الصرف الصحى للوحدات المحلية بالنزل، الجمال، برمبال القديمة، برمبال الجديدة، ميت عاصم، الرياض – مركز منية النصر – محافظة الدقهلية.

17) اقتراح برغبة من العضو محمد نشأت العمدة، بشأن ضرورة إيجاد مرافق بالمنطقة الصناعية بالسرارية – مركز سمالوط – محافظة المنيا.

18) اقتراح برغبة من العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن إدخال الغاز الطبيعى لقرية قرقاص التابعة لمركز ومدينة أسيوط – محافظة أسيوط.

19) اقتراح برغبة من العضو أحمد عبدالسلام قورة، بشأن توصيل الغاز الطبيعى بمركز دار السلام – محافظة سوهاج.

20) اقتراح برغبة من العضو محمود السيد سعد، بشأن توصيل الغاز الطبيعى بقريتى زاوية البحر ومحلة أحمد بمجلس قروى النجيلة التابع لمركز كوم حمادة – محافظة البحيرة.

21) اقتراح برغبة من العضوأشرف الشبراوى، بشأن رصف طرق (الزهيرى- عزبة موسى- ميت عدلان- الريسة- التحسين) بمركز بنى عبيد – محافظة الدقهلية.

22) اقتراح برغبة العضو وحيد رمضان فودة، بشأن إعادة النظر فى قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بتعديل سعر إيجار المتر لأرض نادى الحوار للألعاب الرياضية بمدينة المنصورة – محافظة الدقهلية.

23) اقتراح برغبة من العضو هشام سعيد فوزرى، بشأن إنشاء كلية للآثار وكلية للسياحة والفنادق لجامعة دمنهور داخل القصر الملكى بقرية أدفينا – محافظة البحيرة.

24) اقتراح برغبة من العضوين عاطف ناصر، عبد الله أحمد عبدالله، بشأن إنشاء كوبرى علوى متفرع من طريق مصرإسكندرية الزراعى إلى أول طريق قليوب – شبين القناطر – محافظة القليوبية.

25) اقتراح برغبة من العضوين عاطف ناصر، عبد الله أحمد عبدالله، بشأن إنشاء كوبرى علوى على طريق مصر/ إسكندرية الزراعى أمام قرية سنديون – مركز قليوب – محافظة القليوبية.

26) اقتراح برغبة من العضو يونس عبد الرازق، بشأن عمل توسعة لطريق الحامول/ الرياض – محافظة كفر الشيخ.

27) اقتراح برغبة من العضو محمد نجيب خالد، بشأن استكمال رصف طريق عزبة عبده زمام مركز الجمالية – محافظة الدقهلية.