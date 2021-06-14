سوريا.. مصرع مهندس عسكري خلال تفكيك عبوة ناسفة بسيارة قيادي بـ البعث

قتل أحد أفراد سلاح الهندسة بـ الجيش السوري أثناء محاولة تفكيك عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارة مسؤول محلي في حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في درعا بجنوب سوريا.

وبحسب وكالة الأنباء السورية، ذكرت صفحة حزب البعث أن مجهولين استهدفوا سيارة أمين شعبة مدينة درعا للحزب، عصام المسالمة، بعبوة ناسفة من النوع الارتجاجي، بين حيي القصور والسبيل في المدينة.

وقال إعلام الحزب إنه تم التعامل مع العبوة عبر تفجيرها عن بعد ، وأسفر التفجير عن استشهاد أحد عناصر الهندسة أثناء قيامه بمهامه في التعامل مع العبوة، إضافة لوقوع أضرار مادية بالسيارة جراء احتراقها، فيما سارع عناصر فوج الاطفاء بدرعا للتعامل مع الحريق.

وذكرت أن البطل الذي ارتقى أثناء واجبهه الوطني في التعامل مع العبوة هو أحمد زكريا قدور، من مرتبات الفرقة 15 في الجيش العربي السوري.

وتتكرر حوادث العبوات الناسفة في هذه المدينة، وكانت القوات السورية فجرت أمس عبوة كانت مزروعة قرب المدرسة الشرعية في حي الكاشف بالمدينة، دون إصابات، حسبما ذكرت صفحات محلية إخبارية.

وكانت المدينة شهدت مطلع الشهر الجاري انفجار عبوة كانت مزروعة في حي شمال الخط، كما انفجرت عبوة قرب المجمع الحكومي، دون أن تسجل أي خسائر بشرية.