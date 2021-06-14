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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة آثار الفيوم: لا توجد شواهد أثرية بالمنزل الذي ضبط به 10 متهمين أثناء تنقيبهم عن الآثار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف تقرير معاينة منطقة آثار الفيوم التى تم تشكيلها بقرار نيابة مركز أبشواى لمعاينة موقع التنقيب على الاثار والذى ضبط به لواء شرطة سابق و9 متهمين أخرين عدم وجود أي أثار ثابته بالمنزل   أو شواهد أثرية بمكان التنقيب .

 

تلقى اللواء رمزي بسيوني  مدير أمن الفيوم بلاغا من العميد علاء سعودي، مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، بقيام أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بقرية الخريجين بمركز يوسف الصديق.

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أنتقلت أجهزة الامن الى موقع البلاغ ، تبين أن المنزل يمتلكه (س . أ )  ، حيث تم ضبط صاحب المنزل وآخرين أثناء قيامهم بالتنقيب  ومنهم:  لواء شرطة سابق على المعاش، و9 اشخاص  من محافظة القاهرة .

 

تم ضبط المتهمين داخل المنزل بجوار حفرة عمقها 15 مترا ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأحيلوا الى نيابة أبشواى التى  أمرت  بتشكيل لجنة من آثار الفيوم لمعاينة المنزل  الذى ضبط به المتعمين العشرة .

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