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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

7 كتب لكبار النقاد والسينمائيين بالدورة الـ 22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي

صدى البلد

أعدت إدارة الدورة  22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة والمقرر إقامتها في الفترة من ١٦ وحتي ٢٢ يونيو الجارى، مجموعة من الكتب الهامة عن تاريخ السينما المصرية والسينما الوثائقية، قام بكتابتها مجموعة من كبار الكتاب والنقاد والسينمائيين المصريين.

الأربعاء.. افتتاح مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية بمشاركة 44 دولة

 

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 كتب هامة عن تاريخ السينما المصرية والسينما الوثائقية:

في السياق ذاته، أعلنت إدارة المهرجان الكتب و هي"تاريخ السينما المصرية" والذي قام بتأليفه الكاتب والناقد محمود قاسم، و كتاب "كمال رمزي صاحب الرؤية" والذي قام بتأليفه الدكتور حسين عبد اللطيف و كتاب "السينما الوثائقية... النوع الفيلمي... سقوط الحدود والقيود"، والذي قام بتأليفه كل من أحمد عبد العال، ضياء حسني، علياء طلعت، محمد سيد عبد الرحيم، رامي المتولي، و أيضآ كتاب "سينما الواقع.. إطلالة على حداثة السينما الوثائقية المعاصرة"، و قام بتأليفه  الناقد والمخرج (صلاح هاشم)، وكتاب "أعمدة السينما المصرية في القرن العشرين"  و قام بتأليفه المخرج الكبير (هاشم النحاس) و كتاب "يوسف أدريس بين الأدب والسينما "، و قام بتأليفه السيناريست الكبير (عاطف بشاي).


بالإضافة إلي  كتاب " وجوه الحقيقة إتجاهات وتجارب في السينما التسجيلية المصرية" والذي قامت بتأليفه الناقدة الكبيرة صفاء الليثي.

 

يذكر أن مهرجان الاسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست" محمد الباسوسي" و تقام دورته ال ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتي ٢٢ يونيو الجارى تحت رئاسة الناقد السينمائى" عصام زكريا " و يقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا و جميع المشاركين بالمهرجان.

 

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.

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