في ظروف غامضة.. العثور علي جثة طالب بجوار مدرسة بدمنهور

جريمة قتل

شهدت محافظة البحيرة ، اليوم الإثنين، حالة من الفزع والخوف بين أهالي مدينة دمنهور، عقب العثور على جثة طالب مقتول أمام مدرسة الزراعة.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة دمنهور يفيد بوصول بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طالب مجهول الهوية أمام مدرسة الزراعة.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين وجود جثة طالب يدعى "مازن ن ال" ملقاة بجوار مدرسة الزراعة مصاب بطعنة في الصدر وكدمات متفرقة بالجسم، تم نقل الجثة بمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ووجه مدير أمن البحيرة،بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد شرباش مدير إدارة البحث الجنائي، لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيها.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.