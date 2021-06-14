بني سويف: إزالة 513 حالة تعد منذ انطلاق حملات الموجة الـ 17

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل.

وذلك في إطار تنفيذ الإدارة العامة لحماية النيل في بني سويف، لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعدى عليها وحماية مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال اطلاعه على تقرير أعده أحمد إبراهيم، مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، وتضمن الإشارة إلى أنه تم "أمس"إزالة 12 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة 2000 متراً بنطاق مركز ومدينة ببا في بني سويف ،ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل بدائرة المحافظة إلى 513 حالة تعد على مساحة إجمالية 202 ألف و711 متراً مربعاً، وذلك منذ بدء الحملة وحتى اليوم".

وأوضح أحمد إبراهيم، أن الموجة تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة بني سويف المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية،لافتا إلى أن الحملة قد بدأت أواخر مارس الماضى، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة.

ونوه بأن تكليفات المحافظ محمد هاني غنيم للأجهزة التنفيذية المعنية تشمل عدم السماح بعودة التعديات مجدداً وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الإبلاغ عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.