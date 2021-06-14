غداً.. الحُكم على مُتهم في "أحداث عنف المطرية"

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، المُنعقدة بمجمع محاكم طرة، مد أجل الحُكم على مُتهم في "أحداث عنف المطرية"، وذلك لجلسة الغد.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان وامانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، قررت إحالة المتهم وآخرين للمحاكمة الجنائية، لأنهم فى 25 يناير من عام 2015، وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية، ووجه لهم اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.