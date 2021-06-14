إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق الفرافرة

أصيب 5 أشخاص، من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الواصل بين الواحات البحرية والفرافرة فى الوادى الجديد.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 5 أشخاص مصابين فى حادث مرورى لمستشفى الفرافرة المركزي.

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تبين انقلاب سيارة ملاكى بمنطقة الكيلو 60 طريق الفرافرة – الواحات البحرية، أسفر عن إصابة كل من حسين عبد الرحيم محمد 43عاما، اميره اسماعيل محمود 24عامًا، محمد حسين عبد الرحيم 13 عامًا، رقية حسين عبدالرحيم، 10 أعوام، روضة حسين عبدالرحيم، 6 أعوام، بإصابات خفيفة وكلهم مقيمون بمركز الداخلة.

وجرى تحويلهم لمستشفى الفرافرة المركزي، لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجارى رفع آثار الحادث وإعادة السيولة المرورية.