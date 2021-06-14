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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بحضور وزيرة التضامن..

النائب أحمد فتحي يتفقد "ديارنا"ويؤكد: المعرض يدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة

معرض ديارنا
معرض ديارنا

قال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إن معرض ديارنا يعتبر تشجيعا للمشروعات الصغيرة وللمرأة المعيلة والشباب، بعرض منتجاتهم وتسويقها، مؤكدا أن المعرض يشجع صغار المنتجين والعمالة غير المنتظمة لسوق العمل ويدعم المشروعات متناهية الصغر، ويساعد على تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية، وذلك تنفيذًا لأهداف برنامج الأسر المنتجة.

 

وأشار فتحي، خلال بيان له، إلي أن الدولة تحرص على  إقامة المعارض في مختلف المحافظات في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لفتح العديد من المجالات والمشروعات، للارتقاء بالمجتمعات ومحاربة الفقر وتوفير العديد من فرص العمل، علاوة على دعم الأسر المنتجة لتكافؤ الفرص.

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وأوضح وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، أن التوسع في المنتجات اليدوية سيفتح آفاق وفرص عمل مختلفة، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة بين الشباب، والعمل على تدوير عجلة الإنتاج بطرق مختلفة من توفير مواد خام وأيد عاملة وتسويق للمنتجات.


وتفقد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي، معرض "ديارنا" للأثاث والمفروشات والسلع المعمرة، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج والنائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب وعدد من أعضاء البرلمان.

النائب أحمد فتحي يتفقد معرض ديارنا بحضور وزيرة التضامن

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مجلس النواب وزيرة التضامن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين العمالة غير المنتظمة الرئيس عبدالفتاح السيسي

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