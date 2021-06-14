ضبط مستلزمات سجائر إلكترونية داخلها مواد مخدرة بحوزة راكب في مطار القاهرة

تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، من إحباط محاولة تهريب عدد من الساعات وقطع من مستلزمات السجائر الإلكترونية بداخلها مواد مخدرة.

وأثناء إنهاء إجراءات الركاب علي متن طائرة الخطوط البريطانية القادمة من لندن، اشتبه حافظ منشاوي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر ، في أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية.

وبتفتيش حقائب الراكب ، علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد جمال الدين مأمور الجمرك، ومحمد عبد المنعم رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود ساعتين داخل الحقيبة الهاندباج الخاصة بالراكب.

وقام عمرو عبد العزيز العميري، مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا ، مما أسفر عن وجود ساعتين ماركة رولكس باهظتي الثمن.

وقام أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك ، بتكليف لجنة مكونة من سامي نبيل ، ومحمود سعيد جوهر مدير الحركة، باستكمال تفتيش حقائب الراكب بدقة مما أسفر عن ضبط 13 قطعة من مستلزمات السجائر الإلكترونية، وأخري علي شكل ولاعة بداخلهم سائل الماريجوانا والحشيش المخدر، وأيضا عبوات بلاستيكية بداخلها نبات الماريجوانا على شكل سجائر.

وعلى الفور ، أمر عبد المطلب ، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي ، والذي أحال الراكب للنيابة المختصة فيما يخص المضبوطات من المخدرات.

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