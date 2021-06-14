عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط مستلزمات سجائر إلكترونية داخلها مواد مخدرة بحوزة راكب في مطار القاهرة

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، من إحباط محاولة تهريب عدد من الساعات وقطع من مستلزمات السجائر الإلكترونية بداخلها مواد مخدرة.

 

وأثناء إنهاء إجراءات الركاب علي متن طائرة الخطوط البريطانية القادمة من لندن، اشتبه حافظ منشاوي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر ، في أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية.

 

وبتفتيش حقائب الراكب ، علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد جمال الدين مأمور الجمرك، ومحمد عبد المنعم رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود ساعتين داخل الحقيبة الهاندباج الخاصة بالراكب.

 

وقام عمرو عبد العزيز العميري، مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا ، مما أسفر عن وجود ساعتين ماركة رولكس باهظتي الثمن.

 

وقام أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك ، بتكليف لجنة مكونة من سامي نبيل ، ومحمود سعيد جوهر مدير الحركة، باستكمال تفتيش حقائب الراكب بدقة مما أسفر عن ضبط 13 قطعة من مستلزمات السجائر الإلكترونية، وأخري علي شكل ولاعة بداخلهم سائل الماريجوانا والحشيش المخدر، وأيضا عبوات بلاستيكية بداخلها نبات الماريجوانا على شكل سجائر.

 

وعلى الفور ، أمر عبد المطلب ، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي ، والذي أحال الراكب للنيابة المختصة فيما يخص المضبوطات من المخدرات.

8e4d02e6-2b8f-46c9-928d-a549728c11cb
8e4d02e6-2b8f-46c9-928d-a549728c11cb
b8ee9e66-6e7f-4cc2-bf57-a3823393f0c4
b8ee9e66-6e7f-4cc2-bf57-a3823393f0c4

ترشيحاتنا

التعليم : توزيع أرقام الجلوس على طلاب الثانوية العامة خلال أيام

وزيرة التخطيط: مبادرة "حياة كريمة" الأهم في التاريخ المصري وعلى المستوى العالمي

القوة الضاربة تكتمل في الترجي التونسي قبل موقعة الأهلي بإفريقيا

السودان: إثيوبيا تضع شروطا تعجيزية لمنع التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة

تعيين رئيس جديد لشركة مصر للطيران للشحن الجوي.. تعرف عليه

نائب يحلف بالطلاق 3 مرات بسبب وزير المالية.. والمجلس يحذفها من المضبطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأييد إعدام حجازي والبلتاجي و10 آخرين في قضية فض اعتصام رابعة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو لأشخاص يلقون كمية من الطماطم بـ مجرى مائي

تعديل موعد لقاء الأهلى والترجى .. تفاصيل

قرار حاسم من الكاف بشأن حضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي

لجمالهن.. جزار يذبح 20 سيدة ويتناول لحومهن بعد طهيها

اليوم وغدا الفرصة الأخيرة.. البترول تحذر من مضاعفة فواتير الغاز المنزلي

كاف يجرى تعديلا على موعد مباراة الأهلى والترجى التونسى

بيراميدز يلاحقه.. إيهاب جلال يصدم الإسماعيلى بشأن تجديد التعاقد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أول معلومات عن الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص أعلى الدائري

منها مرض القلب.. انتبه لظهور هذه البقع على الأظافر

حوادث غريبة في نفس المكان.. شارع العفاريت في دمياط يثير حيرة السكان.. فيديو

منها الملح.. 4 طرق مدهشة لمنع بهتان الملابس داخل الغسالة.. صور

فيديو

سفاح المكسيك ذبح 20 سيدة وتناول لحومهن .. فيديوجراف

كاميرات المراقبة كشفت الواقعة.. شاهد لحظة الاعتداء على سائق توك توك وسرقته بالوراق .. فيديو

تحذير شديد من بابا الفاتيكان بسبب كارثة في إثيوبيا .. فيديوجراف

حوادث غريبة في نفس المكان.. شارع العفاريت في دمياط يثير حيرة السكان.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ