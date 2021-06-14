لماذا يصاب البعض بالدوخة والإغماء بعد تلقي لقاح كورونا ؟.. سر غير متوقع

تعرض الكثير من الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا إلى الإصابة ببعض الأعراض الجانبية التي تتمثل في الحمى وارتفاع درجة الحرارة وآلام في الجسم، وهناك من عانى من بعض ردود الفعل غير العادية مثل الدوخة والإغماء.

ومع إجراء الدراسات والأبحاث، وجد الفريق البحثي أن من النادر حدوث الإغماء والدوخة ، لم يجد الخبراء بعد رابطًا مباشرًا لأي من اللقاحات المسببة لهذه الأعراض.

وحسب موقع “timesofindia”، لقد لوحظ أن معظم حالات الإغماء بعد التطعيم مرتبطة بالقلق المتعلق بالتطعيم، إلا أن ردود الفعل المرتبطة بالقلق، والتي يشار إليها أحيانًا باسم "قلق التحصين" أو الاستجابة للتوتر، قد تؤدي أحيانًا إلى انخفاض معدل ضربات القلب وإغماء الشخص، وقد يُصاب بعض الأشخاص بالإغماء أيضًا تحسباً للحصول على لقاح كورونا، ويشعرون بالدوار، وتعرق الجلد، ورطوبته.

بالنسبة لمعظم الناس يبدأ ظهور الآثار الجانبية الشائعة مع اللقاحات بعد بضع ساعات من التطعيم ويستمر لمدة تصل إلى 3-4 أيام ، ويتم حلها من تلقاء نفسها، ومع ذلك ، فإن معظم التقارير العرضية تتحدث عن الإغماء أو الانخفاض المفاجئ في مستويات ضغط الدم ، مما يؤدي إلى فقدان الوعي يمكن أن تحدث في أول ثلاثين دقيقة أو نحو ذلك بعد الحقن بـ لقاج كورونا.

كما أن من المحتمل أيضًا أن يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة للإغماء والمعاناة من الآثار الجانبية بعد تلقي لقاح كوروناأكثر من غيرهم.

والمراهقون أولئك الذين يعانون من النقص الحاد، والذين يعانون من التوتر أو القلق قد يكونون أكثر عرضة لتجربة هذه الآثار الجانبية.

أكد تقرير سابق نشره مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن 20 ٪ من الأشخاص الذين أغمي عليهم بعد تلقي لقاح كورونا لديهم تاريخ سابق من الإغماء بعد التطعيم بلقاح كورونا، أو أظهروا رد فعل سلبي تجاه الإبر.