عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لماذا يصاب البعض بالدوخة والإغماء بعد تلقي لقاح كورونا ؟.. سر غير متوقع

لقاح كورونا
لقاح كورونا

تعرض الكثير من الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا إلى الإصابة ببعض الأعراض الجانبية التي تتمثل في الحمى وارتفاع درجة الحرارة وآلام في الجسم، وهناك من عانى من بعض ردود الفعل غير العادية مثل الدوخة والإغماء.

ومع إجراء الدراسات والأبحاث، وجد الفريق البحثي أن من النادر حدوث الإغماء والدوخة ، لم يجد الخبراء بعد رابطًا مباشرًا لأي من اللقاحات المسببة لهذه الأعراض.

txt

صح أم خطأ.. المتعافون من فيروس كورونا يحصلون على مناعة مدى الحياة

txt

نتائج مبشرة..لقاحات فيروس كورونا تؤدي لهذه الأعراض عند الإصابة للمرة الثانية

وحسب موقع “timesofindia”، لقد لوحظ أن معظم حالات الإغماء بعد التطعيم مرتبطة بالقلق المتعلق بالتطعيم، إلا أن ردود الفعل المرتبطة بالقلق، والتي يشار إليها أحيانًا باسم "قلق التحصين" أو الاستجابة للتوتر، قد تؤدي أحيانًا إلى انخفاض معدل ضربات القلب وإغماء الشخص، وقد يُصاب بعض الأشخاص بالإغماء أيضًا تحسباً للحصول على لقاح كورونا، ويشعرون بالدوار، وتعرق الجلد، ورطوبته.

 

بالنسبة لمعظم الناس يبدأ ظهور الآثار الجانبية الشائعة مع اللقاحات بعد بضع ساعات من التطعيم ويستمر لمدة تصل إلى 3-4 أيام ، ويتم حلها من تلقاء نفسها، ومع ذلك ، فإن معظم التقارير العرضية تتحدث عن الإغماء أو الانخفاض المفاجئ في مستويات ضغط الدم ، مما يؤدي إلى فقدان الوعي يمكن أن تحدث في أول ثلاثين دقيقة أو نحو ذلك بعد الحقن بـ لقاج كورونا.

 

كما أن من المحتمل أيضًا أن يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة للإغماء والمعاناة من الآثار الجانبية  بعد تلقي لقاح كوروناأكثر من غيرهم.

 

 والمراهقون أولئك الذين يعانون من النقص الحاد، والذين يعانون من التوتر أو القلق قد يكونون أكثر عرضة لتجربة هذه الآثار الجانبية. 

 

 أكد تقرير سابق نشره مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن 20 ٪ من الأشخاص الذين أغمي عليهم بعد تلقي لقاح كورونا لديهم تاريخ سابق من الإغماء بعد التطعيم بلقاح كورونا، أو أظهروا رد فعل سلبي تجاه الإبر.

كورونا لقاح كورونا الإغماء والدوخة أعراض كورونا مضاعفات كورونا قلق التحصين اخبار صحة

موضوعات متعلقة

4 أنواع من الفاكهة خطيرة على مرضى السكري

هل تناول الطعام بعد الساعة 8 يؤدي إلى زيادة الوزن؟

بعد اكتشافه في أمريكا .. أبرز أعراض فيروس غرب النيل

عمليات تصغير الأنف ليست للتجميل فقط.. تفاصيل

ترشيحاتنا

التعليم : توزيع أرقام الجلوس على طلاب الثانوية العامة خلال أيام

وزيرة التخطيط: مبادرة "حياة كريمة" الأهم في التاريخ المصري وعلى المستوى العالمي

القوة الضاربة تكتمل في الترجي التونسي قبل موقعة الأهلي بإفريقيا

السودان: إثيوبيا تضع شروطا تعجيزية لمنع التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة

تعيين رئيس جديد لشركة مصر للطيران للشحن الجوي.. تعرف عليه

نائب يحلف بالطلاق 3 مرات بسبب وزير المالية.. والمجلس يحذفها من المضبطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأييد إعدام حجازي والبلتاجي و10 آخرين في قضية فض اعتصام رابعة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو لأشخاص يلقون كمية من الطماطم بـ مجرى مائي

تعديل موعد لقاء الأهلى والترجى .. تفاصيل

قرار حاسم من الكاف بشأن حضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي

لجمالهن.. جزار يذبح 20 سيدة ويتناول لحومهن بعد طهيها

اليوم وغدا الفرصة الأخيرة.. البترول تحذر من مضاعفة فواتير الغاز المنزلي

كاف يجرى تعديلا على موعد مباراة الأهلى والترجى التونسى

بيراميدز يلاحقه.. إيهاب جلال يصدم الإسماعيلى بشأن تجديد التعاقد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أول معلومات عن الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص أعلى الدائري

منها مرض القلب.. انتبه لظهور هذه البقع على الأظافر

حوادث غريبة في نفس المكان.. شارع العفاريت في دمياط يثير حيرة السكان.. فيديو

منها الملح.. 4 طرق مدهشة لمنع بهتان الملابس داخل الغسالة.. صور

فيديو

سفاح المكسيك ذبح 20 سيدة وتناول لحومهن .. فيديوجراف

كاميرات المراقبة كشفت الواقعة.. شاهد لحظة الاعتداء على سائق توك توك وسرقته بالوراق .. فيديو

تحذير شديد من بابا الفاتيكان بسبب كارثة في إثيوبيا .. فيديوجراف

حوادث غريبة في نفس المكان.. شارع العفاريت في دمياط يثير حيرة السكان.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ