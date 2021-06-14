وزير الري السوداني يوجه رسائل هامة لـ إثيوبيا بشأن سد النهضة

قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، إن الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق أمر خطير للغاية، موضحًا أن إثيوبيا لا تريد التوصل لتفاوض، ومصر والسودان حريصتان على الوصول لاتفاق.



وأضاف وزير الري السوداني خلال مؤتمر أنه سيتم الموافقة من قبل السودان على الملء بشروط هي: التوقيع على كافة ما تم التوصل له حتى الآن، أن يكون هناك ضمان لـ استمرارية التفاوض، وأن تكون التفاوض وفق برنامج زمنى.

وتابع وزير الري السوداني أن إثيوبيا تضع شروطا تعجيزية لعدم التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة و"رفضنا مقترحا لإثيوبيا حول تبادل البيانات بشأن سد النهضة لا يتضمن اتفاقا ملزما".

وتابع الوزير السوداني: "السودان هو البلد الأكثر تأثرا من سد النهضة ومطالبة إثيوبيا بضم قضية تقاسم المياه إلى ملف سد النهضة مطلب تعجيزي".

وشدد عباس على أن عدم وجود اتفاق ملزم بشأن سد النهضة أمر غير مقبول وفقا للقانون الدولي.