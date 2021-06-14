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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الري السوداني: ننسق مع الخارجية المصرية للوصول لاتفاق ملزم حول سد النهضة.. فيديو

وزير الري السوداني
وزير الري السوداني

أكد وزير الري السوداني ، ياسر عباس ، أنه تم تنسيق مع وزير الخارجية المصري للوصول لاتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي .

وأشار وزير الري السوداني ، خلال مؤتمر صحفي بشأن مستجدات ملء سد النهضة ، إلى أن هناك دعوة لمجلس وزراء الخارجية العرب بالغد ، لبحث اتفاق يكون في صالح الدول الثلاث .

وتابع الوزير السوداني: "السودان هو البلد الأكثر تأثرا من سد النهضة ومطالبة إثيوبيا بضم قضية تقاسم المياه إلى ملف سد النهضة مطلب تعجيزي".

وشدد عباس على أن عدم وجود اتفاق ملزم بشأن سد النهضة أمر غير مقبول وفقا للقانون الدولي.

وزير الري السوداني ياسر عباس اخبار التوك شو سد النهضة اثيوبيا

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