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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الري السوداني : ليس لدينا مانع في تقاسم المياه ولكن خارج ملف سد النهضة

صدى البلد

قال ياسر عباس، وزير الري السوداني، إن السودان ليس لديه مانع فيما يخص تقاسم المياه ولكن خارج ملف سد النهضة، موضحا أن ملف السد يعتمد على اتفاق إعلان البلدين عام 2014.
 

وأضاف "ياسر عباس"، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، أن إدخال نقطة تقاسم المياه في هذا الملف شرط تعجيزي لعدم التوصل إلى اتفاق، منوها إلى أن هناك العديد من الأنهار المرتبطة بين الدول والسودان، ولكن عدم وجود اتفاق في ملء وتشغيل سد النهضة مسالة غير مقبولة.


وشدد على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية في السودان حول سد النهضة، وهو أمر مهم لتعظيم الموقف.

 

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