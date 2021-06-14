محافظ الوادى الجديد يدشن مبادرة بيت يحمينى لإعادة إعمار المنازل .. صور

دشن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الإثنين، فعاليات مبادرة "بيت يحميني" لإعادة إعمار منازل قريتى "الجزائر – جورمشين 7" فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

أكد الزملوط، أن المبادرة تتضمن إعادة إعمار 50 منزلا بواقع 25 منزلا فى كل قرية من خلال هدم المنزل وإعادة بنائه مرة أخرى وتجهيزه وتأثيثه بشكل لائق للمنتفعين بالتعاون بين المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعى ومؤسسة " صناع الخير" للتنمية.

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وأضاف الزملوط، أنه جرى إطلاق اعمال إعادة إعمار قريتى الجزائر مركز الخارجة وجورمشين مركز باريس ضمن فعاليات مبادرة "بيت يحميني" التى تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة ساويرس للتنمية تحت رعاية السيدة الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعى وفى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير الريف المصرى وضمن فعاليات المشاركة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ومن داخل قرية الجزائر حرص محافظ الوادى الجديد على استقبال فريق عمل مبادرة بيت يحمينى والمعدات اللازمة وأعطى اشارة البدء لانطلاق أعمال إعادة الاعمار مشيدا بجهود صناع الخير وساويرس للتنمية فى تنمية وتطوير القرى الأشد احتياجا.

وخلال تفقده لعدد من المنازل المتهالكة التى سوف يجرى اعادة اعمارها، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، أن الجهاز التنفيذى للمحافظة يضع كافة إمكانياته لدعم المبادرات الاهلية الجادة التى تسعى لتقديم خدمات تنموية متميزة لأهالينا فى القرى الأشد احتياجا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تكاتف جهود الجهاز التنفيذى للدولة وجهود المجتمع المدنى لخلق حياة كريمة لأهالينا فى القرى الأكثر فقرًا.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالجليل، مدير ادارة المشروعات بصناع الخير، أن انطلاق اعمال اعادة اعمار قريتى جورمشين والجزائر يأتى كمرحلة ثانية من مراحل تنفيذ مبادرة بيت يحمينى بالقريتين حيث سبق لصناع الخير وساويرس للتنمية تقديم خدمات طبية ذات جودة لأهالى القريتين فى مجالات مكافحة العمى وعدد من التخصصات الطبية المختلفة كمرحلة أولى للمبادرة وتم توزيع الادوية المطلوبة وعمل النظارات الطبية واجراء عمليات جراحات العيون التى جرى تشخيص الاحتياج إليها فى القافلتين وذلك بالمجان تماما كما تم توزيع 45 طن مواد غذائية على الأسر الأكثر استحقاقا بالقريتين.

وأكدت ناهد يسري، مدير قطاع التمكين الاقتصادى والاجتماعى بمؤسسة ساويرس للتنمية، أن مبادرة "بيت يحميني" جرى إطلاقها لتكون نموذجا عمليا لدور مؤسسات المجتمع المدنى بالتعاون مع الجهاز الإدارى للدولة فى الارتقاء بمستوى معيشة الأسر الفقيرة داخل القرى الأكثر احتياجا عبر تنفيذ برامج توعية للأهالى بعدد من القضايا الحياتية الهامة بالتوازى مع أعمال إعادة الإعمار التى تتضمن خلق بيئة معيشية كريمة للأهالى من خلال هدم وإعادة بناء المساكن المتهالكة وترميم جدران وعمل أسقف وحمام ومطبخ وسيراميك أرضيات ودهانات وباب وشباك وفرش المنزل فرش كامل بغرفتين نوم وغرفة استقبال وعدد من الأجهزة الكهربائية منها الغسالة والثلاجة والبوتاجاز.

من جانبهم أعرب أهالى قريتى الجزائر وجورمشين عن امتنانهم لمؤسستى صناع الخير للتنمية ومؤسسة ساويرس للتنمية لإطلاقهما مبادرة بيت يحمينى داخل القريتين بكل ما تقدمه المبادرة من خدمات طبية عالية الجودة ومتكاملة ومساعدات إنسانية وتوعية فضلا عن إعادة إعمار المنازل.

واكد عسران بكرى عبد العاطي، رئيس جمعية تنمية المجتمع بقرية الجزائر بمركز الخارجة، أن معظم أهالى قريتى الجزائر و جورمشين من الأسر الأكثر احتياجا حيث تنعدم دخولهم تقريبا وان مؤسسة صناع الخير و ساويرس للتنمية حرصتا على الوقوف على الاحتياجات الحقيقية لأهالى القرية وتفقدوا كافة منازل القرية وقاموا باختيار المنازل المتهالكة والتى يقطنها أسر مستحقة وقدموا جميع خدماتهم الطبية بالمجان تماما للأهالى ووعدوا باستكمال أعمال المبادرة من اعادة الاعمار والتوعية بالمجان تماما ايضا ووعدوا بأن تجرى اعمال اعادة الاعمار بالاستعانة بعمالة من أهالى القرية لخلق فرص عمل مؤقتة لهذه العمالة لزيادة استفادة الأهالى من المبادرة.

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