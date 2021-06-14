عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادى الجديد يدشن مبادرة بيت يحمينى لإعادة إعمار المنازل .. صور

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

دشن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الإثنين، فعاليات مبادرة "بيت يحميني" لإعادة إعمار منازل قريتى "الجزائر – جورمشين 7" فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

أكد الزملوط، أن المبادرة تتضمن إعادة إعمار 50 منزلا بواقع 25 منزلا فى كل قرية من خلال هدم المنزل وإعادة بنائه مرة أخرى وتجهيزه وتأثيثه بشكل لائق للمنتفعين بالتعاون بين المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعى ومؤسسة " صناع الخير" للتنمية. 

اقرا ايضا:

لم ينتظر قطار البطالة.. محمد فوزي ينفذ أول مشروع لتصنيع الرخام في الوادي الجديد

وأضاف الزملوط، أنه جرى إطلاق اعمال إعادة إعمار قريتى الجزائر مركز الخارجة وجورمشين مركز باريس ضمن فعاليات مبادرة "بيت يحميني" التى تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة ساويرس للتنمية تحت رعاية السيدة الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعى وفى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير الريف المصرى وضمن فعاليات المشاركة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ومن داخل قرية الجزائر حرص محافظ الوادى الجديد على استقبال فريق عمل مبادرة بيت يحمينى والمعدات اللازمة وأعطى اشارة البدء لانطلاق أعمال إعادة الاعمار مشيدا بجهود صناع الخير وساويرس للتنمية فى تنمية وتطوير القرى الأشد احتياجا.

وخلال تفقده لعدد من المنازل المتهالكة التى سوف يجرى اعادة اعمارها، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، أن الجهاز التنفيذى للمحافظة يضع كافة إمكانياته لدعم المبادرات الاهلية الجادة التى تسعى لتقديم خدمات تنموية متميزة لأهالينا فى القرى الأشد احتياجا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تكاتف جهود الجهاز التنفيذى للدولة وجهود المجتمع المدنى لخلق حياة كريمة لأهالينا فى القرى الأكثر فقرًا.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالجليل، مدير ادارة المشروعات بصناع الخير، أن انطلاق اعمال اعادة اعمار قريتى جورمشين والجزائر يأتى كمرحلة ثانية من مراحل تنفيذ مبادرة بيت يحمينى بالقريتين حيث سبق لصناع الخير وساويرس للتنمية تقديم خدمات طبية ذات جودة لأهالى القريتين فى مجالات مكافحة العمى وعدد من التخصصات الطبية المختلفة كمرحلة أولى للمبادرة وتم توزيع الادوية المطلوبة وعمل النظارات الطبية واجراء عمليات جراحات العيون التى جرى تشخيص الاحتياج إليها فى القافلتين وذلك بالمجان تماما كما تم توزيع 45 طن مواد غذائية على الأسر الأكثر استحقاقا بالقريتين. 

وأكدت ناهد يسري، مدير قطاع التمكين الاقتصادى والاجتماعى بمؤسسة ساويرس للتنمية، أن مبادرة "بيت يحميني" جرى إطلاقها لتكون نموذجا عمليا لدور مؤسسات المجتمع المدنى بالتعاون مع الجهاز الإدارى للدولة فى الارتقاء بمستوى معيشة الأسر الفقيرة داخل القرى الأكثر احتياجا عبر تنفيذ برامج توعية للأهالى بعدد من القضايا الحياتية الهامة بالتوازى مع أعمال إعادة الإعمار التى تتضمن خلق بيئة معيشية كريمة للأهالى من خلال هدم وإعادة بناء المساكن المتهالكة وترميم جدران وعمل أسقف وحمام ومطبخ وسيراميك أرضيات ودهانات وباب وشباك وفرش المنزل فرش كامل بغرفتين نوم وغرفة استقبال وعدد من الأجهزة الكهربائية منها الغسالة والثلاجة والبوتاجاز.

من جانبهم أعرب أهالى قريتى الجزائر وجورمشين عن امتنانهم لمؤسستى صناع الخير للتنمية ومؤسسة ساويرس للتنمية لإطلاقهما مبادرة بيت يحمينى داخل القريتين بكل ما تقدمه المبادرة من خدمات طبية عالية الجودة ومتكاملة ومساعدات إنسانية وتوعية فضلا عن إعادة إعمار المنازل. 

واكد عسران بكرى عبد العاطي، رئيس جمعية تنمية المجتمع بقرية الجزائر بمركز الخارجة، أن معظم أهالى قريتى الجزائر و جورمشين من الأسر الأكثر احتياجا حيث تنعدم دخولهم تقريبا وان مؤسسة صناع الخير و ساويرس للتنمية حرصتا على الوقوف على الاحتياجات الحقيقية لأهالى القرية وتفقدوا كافة منازل القرية وقاموا باختيار المنازل المتهالكة والتى يقطنها أسر مستحقة وقدموا جميع خدماتهم الطبية بالمجان تماما للأهالى ووعدوا باستكمال أعمال المبادرة من اعادة الاعمار والتوعية بالمجان تماما ايضا ووعدوا بأن تجرى اعمال اعادة الاعمار بالاستعانة بعمالة من أهالى القرية لخلق فرص عمل مؤقتة لهذه العمالة لزيادة استفادة الأهالى من المبادرة.

 

 

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
22
22
الوادى الجديد مساعدات حياة كريمة محافظ الوادي الجديد القيادة السياسية مشروعات تطوير الريف المصري مؤسسة صناع الخير إعادة إعمار

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة الوادى الجديد يتفقد مبنى كلية الطب

ترشيحاتنا

205 % زيادة في استثمارات الصحة.. ماذا فعلت الحكومة لدعم القطاع الصحي؟

التعليم : توزيع أرقام الجلوس على طلاب الثانوية العامة خلال أيام

وزيرة التخطيط: مبادرة "حياة كريمة" الأهم في التاريخ المصري وعلى المستوى العالمي

القوة الضاربة تكتمل في الترجي التونسي قبل موقعة الأهلي بإفريقيا

السودان: إثيوبيا تضع شروطا تعجيزية لمنع التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة

تعيين رئيس جديد لشركة مصر للطيران للشحن الجوي.. تعرف عليه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأييد إعدام حجازي والبلتاجي و10 آخرين في قضية فض اعتصام رابعة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو لأشخاص يلقون كمية من الطماطم بـ مجرى مائي

تعديل موعد لقاء الأهلى والترجى .. تفاصيل

قرار حاسم من الكاف بشأن حضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي

لجمالهن.. جزار يذبح 20 سيدة ويتناول لحومهن بعد طهيها

اليوم وغدا الفرصة الأخيرة.. البترول تحذر من مضاعفة فواتير الغاز المنزلي

كاف يجرى تعديلا على موعد مباراة الأهلى والترجى التونسى

بيراميدز يلاحقه.. إيهاب جلال يصدم الإسماعيلى بشأن تجديد التعاقد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أول معلومات عن الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص أعلى الدائري

منها مرض القلب.. انتبه لظهور هذه البقع على الأظافر

حوادث غريبة في نفس المكان.. شارع العفاريت في دمياط يثير حيرة السكان.. فيديو

منها الملح.. 4 طرق مدهشة لمنع بهتان الملابس داخل الغسالة.. صور

فيديو

سفاح المكسيك ذبح 20 سيدة وتناول لحومهن .. فيديوجراف

كاميرات المراقبة كشفت الواقعة.. شاهد لحظة الاعتداء على سائق توك توك وسرقته بالوراق .. فيديو

تحذير شديد من بابا الفاتيكان بسبب كارثة في إثيوبيا .. فيديوجراف

حوادث غريبة في نفس المكان.. شارع العفاريت في دمياط يثير حيرة السكان.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ