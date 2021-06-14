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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تفقد الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار جامعة القاهرة ، الامتحانات النهائية لطلاب البكالوريوس .

وقال الدكتور أحمد رجب خلال تصريح لصدى البلد ، إن الامتحانات تسير بشكل طبيعى دون مشاكل تواجه الطلاب، مؤكدا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعقيم والدخول إلى مبنى الامتحان والقاعات من خلال بوابة التعقيم ووجود المطهرات وأدوات التعقيم ووجود طاقم طبي مستديم وقياس حرارة الطلاب والتشديد علي ارتداء الكمامة لجميع الحضور من طلاب ومراقبين  وعدم التكدس اثناء الدخول والخروج من اللجان أو أمام مبني الامتحانات وقد تم ذلك بمتابعة دقيقة.

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وأضاف " رجب "  ، أن الامتحانات النهائية تعقد بنظام  الامتحانات النهائية بنظام البابل شيت، مؤكدا أنه تم تصحيح الامتحانات عقب انتهاء الامتحانات مباشرة .

وزير التعليم العالى يشيد بالاجراءات الاحترازية لجامعة القاهرة 

وتفقد الوزير ورئيس جامعة القاهرة ، أعمال الامتحانات، واطمأن الوزير على حسن سير أعمال الامتحانات، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بلجان الامتحانات للوقاية من فيروس كورونا، مشيدًا بدور إدارة الجامعة في تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات، وتوفير كافة السبل للطلاب لأداء امتحاناتهم.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، على ضرورة الاستمرار والمتابعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان استمرار سير الامتحانات في هدوء، مشددًا على أهمية منع تكدس الطلاب داخل مدرجات وقاعات الامتحانات والالتزام بتحقيق التباعد الاجتماعي

رئيس جامعة القاهرة يستعرض خطة الجامعة بتطبيق الاجراءات الاحترازية 

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة استعدت مبكرًا بخطة شاملة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث تجمع الامتحانات بين نظامي الأونلاين والحضور، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وتسمح بتطبيق النظام المدمج والهجين في الامتحانات حسب طبيعة كل كلية وطبقًا للوائح المعدلة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه تم وضع ضوابط وإجراءات احترازية للحفاظ على سلامة جميع المشاركين في عملية الامتحانات، منها ضوابط تتعلق بقواعد الدخول والخروج من الجامعة وقاعات الامتحانات، وتخصيص غرف للعزل والعيادات الطبية وقاعات التصحيح والكنترول، وقواعد للامتحانات الشفوية والعملية والإكلينيكية، وضوابط الاعتذار عن أداء الامتحانات، وآليات التعامل مع الطلاب الوافدين، بالإضافة إلى التأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب.


أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أنه يتابع مع اللجنة العليا للامتحانات سير انتظام الامتحانات في الكليات والتي تجرى بهدوء منذ بدايتها في أول يونيو، ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة.
 

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