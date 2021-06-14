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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القوة الضاربة تكتمل في الترجي التونسي قبل موقعة الأهلي بإفريقيا

الترجي التونسي
الترجي التونسي

أعلن الترجي التونسي، اليوم الإثنين، عودة الثلاثي الدولي، الحارس معز بن شريفية ومحمد علي بن رمضان وعبد القادر بدران، للمشاركة مع الفريق في معسكر طبرقة باستثناء فاروق بن مصطفى الذي احتفظ به مدرب منتخب تونس، منذر الكبير، للمباراة الودية الثالثة لنسور قرطاج ضد مالي، فإن مجموعة الترجي باتت مكتملة، لانطلاق المعسكر المغلق في مدينة طبرقة.

وغادر الحارس معز بن شريفية ومحمد علي بن رمضان، معسكر منتخب تونس، بطلب من فريق الترجي وحصل الجزائري عبد القادر بدران، على إعفاء من ودية ليبيريا، بقرار من مدرب الخضر، جمال بلماضي.

ويلتقى الأهلي مع الترجي في تونس 19 يونيو المقبل فى رادس فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن يلعب الفريقان مباراة الإياب فى القاهرة فى 26 يونيو من الشهر الجاري .

واشترط الكاف الحصول على الموافقة الحكومية من قبل الأهلي والترجي لحضور عدد محدد فى المباريات المقبلة بينهما، ويرفض الكاف بشكل قاطع الموافقة على الحضور الجماهيري حال عدم الحصول على الموافقة الحكومية.

وكان الكاف قرر إقامة مباريات الدور قبل النهائي بدون ضور جماهيري بسبب انتشار فيروس كورونا إلا انه فتح الباب أمام الحضور الجماهيري من جديد حال موافقة الحكومات الخاصة بالأندية المشاركة .

وقرر الكاف إسناد مباراة الذهاب إلى الجنوب إفريقي فيكتور جوميز ، على أن يقود الكاميروني أليوم نيانت مباراة الإياب بالقاهرة بين الفريقين .

وأعلن الكاف تواجد الزامبي " سيكازوى " حكما للفار في مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي، على أن يتواجد المغربي رضوان جيد حكما للفار فى مباراة العودة .

 

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