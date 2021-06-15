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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|"غرفة دبي" تختتم فعالية "اعط واحصد 2021" التطوعية للشركات

غرفة دبي
غرفة دبي

نظم مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة وصناعة دبي فعالية "اعط واحصد 2021" التي عقدت بطريقتي الحضور الافتراضي والمباشر.

وتندرج الفعالية التي تقام للعام الحادي عشر على التوالي ضمن جهود برنامج " Engage دبي" وقد شهدت نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 2,700 موظف متطوع يمثلون 66 شركة في دبي قضوا 70,600 ساعة تطوعية استفاد منها أكثر من 60 ألف مستفيد لتكون الفعالية الأكبر في تاريخ البرنامج.

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وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء الإماراتية “وام”، أن  الفعالية تهدف إلى دعم برامج ومشاريع تطوعية لحوالي 24 شريكاً من مؤسسات المجتمع و42 عضواً من الشركات حيث ركزت المشاريع هذا العام على دورات تعليمية للأطفال وتوفير وجبات لعمال البناء والمشاريع العقارية وتوفير المساعدات للأسر المتعففة ودعم مرضى السرطان ودورات تعليمية وتثقيفية افتراضية لفئة أصحاب الهمم ومهارات الزراعة وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية والأوراق والبلاستيك والمعادن وحماية البيئة.

وأكد الدكتور بلعيد رتاب رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي أن فعالية "اعط واحصد" شهدت إقبالاً كبيرا للمشاركة والتطوع خلال هذا العام حيث ساهمت في تعزيز مهارات الموظفين المتطوعين وصقلها وتعزيز تأثيرهم في مجتمعهم .. لافتاً إلى أن العمل المجتمعي يعتبر جزءاً رئيسياً من التأثير الإيجابي على حياة الجميع في المجتمع وبيئة الأعمال.

وأضاف أن الغرفة قدمت خلال هذه الفعالية التطوعية أكثر من 8,800 كغم من المساعدات الإنسانية مثل توزيع المواد الغذائية الأساسية والقرطاسية والملابس بالإضافة إلى توزيع أكثر من 24,300 وجبة للمحتاجين والأسر المتعففة في الدولة وأكثر من 32,900 من المستلزمات الدراسية والقرطاسية إلى مدارس للأطفال.. مشيراً إلى أنه تم تحويل أكثر من 2.2 طن من النفايات بعيداً عن مكب النفايات وزُرعت أكثر من 400 بذرة من شجر الغاف.

يذكر أن برنامج " Engage دبي" أطلقه مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة وصناعة دبي في نوفمبر2008 وهو يعد الأول من نوعه في الدولة حيث يهدف إلى تشجيع تطوع الموظفين في دبي ويوفر قاعدة للشركات في دبي لإطلاق جهود التطوع لدى موظفيها بالتنسيق مع مؤسسات اجتماعية تسعى لاستقطاب متطوعين ويساعدها على توحيد جهودها الاجتماعية ومواءمتها مع الأهداف الاستراتيجية الشركة.
 

اقتصاد الامارات اخبار الخليج مال واعمال غرفة دبى اعط واحصد

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