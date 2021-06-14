سهلة ولذيذة.. طريقة عمل مكرونة بالكبد والقوانص
اذا كنتي تحاولين تقديم المكرونة بشكل مختلف نقدم لكي اليوم طريقة عمل مكرونة بالكبد والقوانص
مقادير مكرونة بالكبد والقوانص
- مكرونة خواتم
- كبد وقوانص
- بصل
- ثوم
- فلفل حار
- كمون ناعم
- بهارات
- زيت
- ملح
- صلصة طماطم
- نصف كوب ماء
- فلفل أسود
- خل
طريقة تحضير مكرونة بالكبد والقوانص
* تسلق المكرونة في الماء المغلي على النار
* تقلب الكبد والقوانص مع الخل
* يشوح البصل المفروم في الزيت على النار
* يمكن إضافة البهارات والكمون
* يضاف الملح والفلفل الأسود ويقلب كل الخليط على النار
* تضاف الكبد والقوانص ويقلب كل الخليط
* يضاف الفلفل الحار والثوم المفروم والبهارات والكمون
* ثم تضاف صلصة الطماطم
* يمكن إضافة القليل من الماء
* يضاف خليط الكبدة على المكرونة المسلوقة وتقدم.