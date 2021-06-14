سهلة ولذيذة.. طريقة عمل مكرونة بالكبد والقوانص

اذا كنتي تحاولين تقديم المكرونة بشكل مختلف نقدم لكي اليوم طريقة عمل مكرونة بالكبد والقوانص

مقادير مكرونة بالكبد والقوانص

مكرونة خواتم

كبد وقوانص

بصل

ثوم

فلفل حار

كمون ناعم

بهارات

زيت

ملح

صلصة طماطم

نصف كوب ماء

فلفل أسود

خل

طريقة تحضير مكرونة بالكبد والقوانص

* تسلق المكرونة في الماء المغلي على النار



* تقلب الكبد والقوانص مع الخل



* يشوح البصل المفروم في الزيت على النار



* يمكن إضافة البهارات والكمون



* يضاف الملح والفلفل الأسود ويقلب كل الخليط على النار



* تضاف الكبد والقوانص ويقلب كل الخليط



* يضاف الفلفل الحار والثوم المفروم والبهارات والكمون



* ثم تضاف صلصة الطماطم



* يمكن إضافة القليل من الماء



* يضاف خليط الكبدة على المكرونة المسلوقة وتقدم.

