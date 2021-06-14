وزير التعليم العالي يرأس اجتماع اللجنة العليا للفيروسات التنفسية

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي ظهر اليوم الاثنين اجتماع اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، بحضور الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة، و الدكتور حسام عبد الغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، اللواء طبيب خالد عامر رئيس مركز الخلايا الجذعية والطب التجديدى بالقوات المسلحة، والسادة الأعضاء.

وأشاد الوزير بالجهود التي تبذلها اللجنة لمواجهة COVID-19، مشيدا بالنجاح فى مواجهة الموجتين الأولى والثانية من جائحة كورونا.

وأكد الدكتور عبد الغفار أن أعداد المصابين بكورونا الآن تتناقص، مشيراً إلى انخفاض معدل المصابين حالياً بالمستشفيات الجامعية.

وخلال الاجتماع، أوصت اللجنة بإنشاء عيادة متخصصة بالمستشفيات الجامعية لمتلازمة ما بعد الإصابة بكورونا بحيث تضم عدد من التخصصات الطبية؛ لعلاج الآثار النفسية والطبية للمتعافين من فيروس كورونا المستجد، وتكون بجميع محافظات الجمهورية.



كما ناقشت اللجنة الدراسة التى أجريت على الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

استقبل اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي للصندوق، صباح اليوم الاثنين الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه عددا من قيادات الوزارة؛ وذلك لتسليم مساهمات الجامعات والمعاهد الخاصة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لإعادة إعمار غزة.

وخلال اللقاء، قام الدكتور خالد عبد الغفار بتسليم شيكات بنكية بقيمة 57 مليون جنيه (سبعة وخمسين مليون جنيه)، مقدمة من الجامعات والمعاهد الخاصة للمشاركة في مبادرة إعادة إعمار غزة.



وأشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمبادرة الرئيس، مؤكداً على الاستجابة الفورية للجامعات والمعاهد الخاصة لمبادرة رئيس الجمهورية، وتأكيد المجتمع الأكاديمي على دعم الشعب الفلسطيني كدور تاريخي للشعب المصري وقيادته.



من جانبه، ثمّن اللواء محمد أمين نصر مساهمة الجامعات والمعاهد الخاصة في المبادرة الرئاسية، لافتا إلى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في جهود إعمار غزة، لاقت اهتماما بالغا لدى العديد من الشركات المصرية التي بادرت بالمشاركة في قوافل الإغاثة التي نظمها الصندوق ضمن مبادرة الرئيس؛ لتوفير المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.



حضر اللقاء من قيادات وزارة التعليم العالي الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجي، أ.السيد عطا رئيس قطاع التعليم، وأحمد الشيخ رئيس قطاع التنمية والخدمات.