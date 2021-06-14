وزير الري السوداني: الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق أمر خطير

قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، إن الملء الثانى لسد النهضة يهدد سلامة منشأتنا المائية ومواطنينا، لافتا إلى أن الملء الثانى لسد النهضة دون اتفاق أمر خطير.

وأضاف ياسر عباس، خلال كلمتة المذاعة اليوم، أن السودان لا تغيير موقفه فى الاتحاد الافريقى بمعنى أن الاتحاد الإفريقى لن يستطيع حل مشكلة سد النهضة بمفرده.

وأشار إلى أن السودان أعطى فرصة للاتحاد الأفريقى، لافتا إلى أن السودان دولة أفريقية تؤمن بحل المشاكل الأفريقية، ولكن تؤمن بتقوية هذا المنهج.

وتابع أن اجتماع الغد فيه بيان ختامى وتعبير لمخاطبة التعنت الإثيوبي فى عدم الوصول إلى اتفاق مبني على المصلحة المشتركة.

