فرق الروك تشعل مسرح ساقية الصاوي بموسيقى كلاسيكية.. فيديو

اشتهرت موسيقي الروك فى ستينات القرن العشرين فى الولايات المتحدة و بريطانيا ونجح الروك فى التأثير عالميا على ذوق الشباب فاستقبل ساقية الصاوي امس حفل " روكيرز نايت" الذى يضم باند "404" و " جيجي باند".

قام حفل روكيرز نايت بضم فرق طورت من موسيقي الروك بدمجها مع موسيقي كلاسيكية.

ويقول باند "404" ان الباند تأسس عام 2018 و فكرته هى ان يلعبون موسيقي الروك وأرادوا تقديم فن عربى أصلي و لكن مدموج بموسيقي الروك ويوجد الكثير من الفرق الموسيقية التى قامت بعمل تلك الفكرة و لكن المزيكا تميل الى الجانب الغربى اكثر و لكن هم يميلوا إلى الجانب العربى اكثر.

يؤكد أنهم يلعبون على روك عالمي من الستينات و السبعينات لأكبر الفرق مثل كوين و بيتليز و ايروسميث و أن جمهور الروك في مصر كبير جدا فموسيقي الروك من أربعين سنة و اكثر بنفس التأثير و تناسب كل الأجيال و يتفاعل الجمهور مع هذا النوع من الموسيقي مع الحرص على التجديد في البلاى ليست حتى لا يمل الجمهور.

وأهم المشاكل التى تقابل الباندات المهتمة بالروك هى التسويق و ان يذاع صدى الموسيقى و ان يتم تغيير الموسيقي الالية بموسيقي حية.

اوضح ان خطته القادمة ان يتم التسويق الجيد لموسيقي الروك فى مصر و نجحت السوشيال ميديا فى تعريف الناس بحفلات الروك و موسيقي الروك و الاماكن تساعدهم على توصيل موسيقاهم للجمهور مثل الساقية و اماكن خاصة بموسيقى الروك و الاندرجراوند و مطاعم ايضا.

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