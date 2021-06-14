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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فرق الروك تشعل مسرح ساقية الصاوي بموسيقى كلاسيكية.. فيديو

صدى البلد

اشتهرت موسيقي الروك فى ستينات القرن العشرين فى الولايات المتحدة و بريطانيا ونجح الروك فى التأثير عالميا على ذوق الشباب فاستقبل ساقية الصاوي امس حفل " روكيرز نايت" الذى يضم باند "404" و " جيجي باند".

قام حفل روكيرز نايت بضم فرق طورت من موسيقي الروك بدمجها مع موسيقي كلاسيكية.

ويقول باند "404" ان الباند تأسس عام 2018 و فكرته هى ان يلعبون موسيقي الروك وأرادوا تقديم فن عربى أصلي و لكن مدموج بموسيقي الروك ويوجد الكثير من الفرق الموسيقية التى قامت بعمل تلك الفكرة و لكن المزيكا تميل الى الجانب الغربى اكثر و لكن هم يميلوا إلى الجانب العربى اكثر.

 

يؤكد أنهم يلعبون على روك عالمي من الستينات و السبعينات لأكبر الفرق مثل كوين و بيتليز و ايروسميث و أن جمهور الروك في مصر كبير جدا فموسيقي الروك من أربعين سنة و اكثر بنفس التأثير و تناسب كل الأجيال و يتفاعل الجمهور مع هذا النوع من الموسيقي مع الحرص على التجديد في البلاى ليست حتى لا يمل الجمهور.

 وأهم المشاكل التى تقابل الباندات المهتمة بالروك هى التسويق و ان يذاع صدى الموسيقى و ان يتم تغيير الموسيقي الالية بموسيقي حية.

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حفل روك جديد في ساقية الصاوي .. اليوم

اوضح ان خطته القادمة ان يتم التسويق الجيد لموسيقي الروك فى مصر و نجحت السوشيال ميديا فى تعريف الناس بحفلات الروك و موسيقي الروك و الاماكن تساعدهم على توصيل موسيقاهم للجمهور مثل الساقية و اماكن خاصة بموسيقى الروك و الاندرجراوند و مطاعم ايضا.

 

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