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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|هيئة كهرباء ومياه دبي تدشن 438 محطة توزيع خلال الربع الأول

هيئة كهرباء ومياه
هيئة كهرباء ومياه دبي

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" 438 محطة توزيع جديدة جهد 11 كيلوفولت في مختلف أنحاء إمارة دبي منذ بداية العام الجاري وحتى 30 أبريل 2021 وتركزت هذه المحطات في مناطق مرسى دبي وأم نهد 3 واليفرة 2 والقصيص الصناعية 5.

وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية “ وام”، أن العمل على هذه المحطات بلغ  أكثر من 221 ألف ساعة عمل آمنة دون إصابات بفضل اتباع الهيئة لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات المعنية في الدولة وحكومة دبي للحد من جائحة فيروس كورونا المستجد كما تعتمد الهيئة أعلى معايير الجودة والكفاءة والسلامة وأحدث أدوات استشراف المستقبل وأفضل التقنيات الرقمية والذكية في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية.

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وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: قد أسهمت بنية الهيئة الرقمية المتطورة واعتمادها لأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية كالذكاء الاصطناعي والطائرات الروبوتية وتخزين الطاقة وتقنية البلوك تشين وإنترنت الأشياء والعديد غيرها في دعم جهودنا للمحافظة على مكتسباتنا وإنجازاتنا .

 

من جهته أوضح المهندس راشد بن حميدان النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في الهيئة أن إجمالي عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط 33 كيلوفولت في الخدمة يبلغ 83 محطة بينما يصل عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط 11 كيلوفولت إلى 41,033 محطة.

 

وأشار إلى أن الهيئة تواصل جهودها الحثيثة لمتابعة عملها كالمعتاد وفق الخطط والسيناريوهات الموضوعة مع تطبيق البروتوكولات المعتمدة لمواجهة جائحة "كوفيد- 19" لضمان توفير إمدادات الكهرباء والمياه دون المساس بصحة وسلامة المعنيين.
 

اقتصاد الامارات حكومة دبي هيئة كهرباء ومياه دبي مال واعمال اخبار الخليج

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