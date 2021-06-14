نشرة الفن.. تفاصيل الحالة الصحية للنجوم أبرزهم دلال عبد العزيز وفاطمة كشري.. وعودة هنادي مهنا للتصوير

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الخاصة بالمشاهير، التي من أبرزها الحالة الصحية لعدد من النجوم بينهم دلال عبد العزيز وعودة هنادي مهنا للتصوير، وفارق السن بين زيجات الوسط الفني.

تعرض عدد كبير من النجوم لأزمات صحية في الفترة الأخيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم على رأسهم الفنانة دلال عبد العزيز والفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وكان آخرهم ميار الببلاوي.

حرصت الفنانة هنادي مهنا على مشاركة متابعيها على تطبيق انستجرام لحظات عودتها إلى موقع التصوير مرة أخرى بعد توقف لفترة طويلة منذ نهاية تصوير دورها في مسلسلها الأخير خيط حرير.

شهدت الساحة الفنية العديد من قصص الحب التي توجت بالزواج رغم فارق السن، آخرهم زواج الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي حيث تم عقد قرانهما يوم الجمعة الماضية بعد قصة حب طويلة، وهي تكبره بعامين.

تحل اليوم الاثنين، ذكرى ميلاد صاحبة أجمل عيون في السينما المصرية الفنانة زبيدة ثروت حيث ولدت عام ١٩٤٠ بمحافظة الإسكندرية لعائلة ثرية، كان والدها ضابطا بالجيش المصري أما والدتها من العائلة المالكة فهي حفيدة السلطان حسين كامل، التحقت "زبيدة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية حيث عملت كمحامية تحت التمرين بعد التخرج بناء علي رغبة عائلتها.

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن تعيين إدوارد وينتروب مديراً فنياً للمهرجان، وذلك في إطار استعداداته لإطلاق دورته الافتتاحية في شهر نوفمبر المقبل.

فصل جديد في قصة المغنية الجزائرية ياسمين نيار والمنتج محمد السبكي على وشك البدء بعدما أعادت إلى الأضواء قصة زواجهما عبر حسابها على موقع فيسبوك.

حقق فيلم A Quiet Place 2 رقما قياسيا في إيرادات السينما في عهد وباء كورونا، الذي أضر بالصناعة وتسبب في تهديد مستقبلها عاما كاملا، لكن الأزمة في طريقها للانتهاء منذ فترة بعد طرح عدد من الأعمال الناجحة.

احتل فيلم Fast & Furious 9 صدارة قائمة الأعمال الأجنبية الأكثر مشاهدة في كوريا الجنوبية في عصر وباء كورونا، واقترب من تحقيق أرقام قياسية في شباك التذاكر العالمي بحسب موقع فاريتي.