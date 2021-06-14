أبوظبي تطلق حملات توعوية بسبب السيارات المهملة

اعلنت مدينة أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال بلدتها المحلية ، عن جهودها للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لكافة المناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي .

واوضحت بلدية ابوظبى انها نفذت عددا من الحملات التوعوية للحفاظ على المظهر العام من السيارات المهملة، وتعريف الأهالي بتأثيراتها السلبية والطرق السليمة للتعامل معها، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية بأهمية الحفاظ على المظهر العام.

كما قامت بلدية ابوظبي بتوعية جميع أفراد وشرائح المجتمع بضرورة عدم ترك المركبات مهملة في الشوارع أو مغطاه بالأتربة بشكل يشوه المظهر العام للمدينة ، وتنفيذ حملة في جميع مناطق جزيرة أبوظبي للحفاظ على المظهر الجمالي العام للمدينة .

وتضمنت الحملة بلدية ابوظبى رصد المركبات المهملة من قبل مفتشي البلدية وإلصاق إنذار مدته 3 أيام على السيارات المخالفة، حيث تم تحرير مخالفة للحالات التي لم تنظف المركبة أو تحركها بعد المدة .

وقامت بلدية ابوظبى بسحب المركبة إلى ساحة الحجز، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة بإدارة المرور والدوريات، وشركة الإمارات للمزادات ودورها في نقل المركبات إلى ساحة الحجز .

والجدير بالذكر ان أبوظبي حصلت على المركز الأول عربياً وفي الشرق الأوسط، للسنة الثانية على التوالي، في قائمة أكثر المدن الملائمة للعيش للعام 2021، وفق التصنيف السنوي الذي تصدره وحدة المعلومات في «إيكونوميست إنتليجينس»، التابع لمجلة «إيكونوميست» البريطانية.