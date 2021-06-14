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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مقر جديد لنقابة الأطباء بالفيوم وإطلاق أسماء شهداء الجيش الأبيض علي الشوارع والميادين

محافظ الفيوم يفتتح
محافظ الفيوم يفتتح مقر نقابة الاطباء الجديد

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، المقر الجديد لنقابة أطباء الفيوم بجوار مستشفى التأمين الصحي في مدينة الفيوم.

 

حضر الافتتاح الدكتور أسامة عبد الحي أمين عام نقابة أطباء مصر، والدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب جامعة الفيوم، والدكتور ممدوح راغب نقيب أطباء الفيوم، والنائبة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والمهندس هشام والي نقيب المهندسين، والدكتور أسامة مخلوف نقيب الأطباء البيطريين، وعدد من مديري المستشفيات والأطباء، وأعضاء النقابة.

 

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ ونقيب الأطباء، مقر النقابة والتي على تحتوي على 3 قاعات للمؤتمرات والتدريب وتخدم أكثر من 3 آلاف طبيب بمحافظة الفيوم.

 

وخلال كلمته، قدم محافظ الفيوم تهانيه القلبية للأطباء بمناسبة افتتاح المقر الجديد للنقابة، البيت الذي يجمعهم، مؤكداً أن النقابة ستبقى هي الحاضن الأساسي للأطباء ودرعهم في مواجهة التحديات والصعاب والدفاع عن حقوقهم، معرباً عن شكره وتقديره لأطباء الفيوم لما قاموا به من ملحمة في مواجهة أزمة كورونا، التي أطاحت بالأنظمة الطبية ببعض الدول العظمى.

 

وثمّن محافظ الفيوم تفاني وإخلاص الأطقم الطبية الذين تحملوا مسئولية ضخمة في ظل أزمة كورونا، واستطاعوا توظيف الإمكانيات البسيطة المتوفرة في التصدي للأزمة وتجاوزها، لافتاً إلى التنسيق المتكامل بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية في تقديم خدمات علاجية لائقة لأهالي المحافظة، وكذلك التنسيق المتكامل بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في توفير احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية خلال أزمة كورونا.

 

وأعلن محافظ الفيوم أنه سيتم خلال المجلس التنفيذي القادم دراسة إطلاق أسماء شهداء الأطباء ضحية فيروس كورونا، على عدد من الشوارع والميادين بالمحافظة، تخليداً لذكراهم.

 

فيما لفت، نقيب أطباء مصر إلى التضحيات التي قام بها أفراد المنظومة الطبية الذين دفعوا حياتهم ثمناً للتصدي لفيروس كورونا، والحفاظ على حياة المواطنين، مشيراً أن نقابة أطباء الفيوم دائماً مثال مشرف بين النقابات، معلناً عن إطلاق مبادرة لدعم الأطباء والمطالبة بعدم حبسهم أو إهانتهم.

 

 

محافظ الفيوم يترأس اجتماع المجلس الإقليمي للسكان

وأعرب، نقيب أطباء الفيوم، عن شكره وتقديره لمحافظ الفيوم لدعمه المستمر للأطباء، وخدمة المنظومة الصحية بالمحافظة، كما أعرب عن تقديره لشباب الأطباء على تبرعاتهم المالية خلال أزمة كورونا.

وأشار عميد كلية طب الفيوم، إلى  التناسق والتناغم بين أعضاء المنظومة الصحية بالمحافظة، والتنسيق المتبادل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة في تقديم خدمة طبية متميزة، لافتاَ إلى أنه سيتم إنشاء عدد من المستشفيات التخصصية خلال الفترة القادمة، لتغطية احتياجات أهالى المحافظة والتخفيف عليهم من مشقة السفر للعلاج بالقاهرة.

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محافظ الفيوم المقر الجديد لنقابة الاطباء أطلاق أسماء شهداء الفريق الطبى بالفيوم الشوارع والميادين تخليدا لذكراهم

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