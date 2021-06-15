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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تنظيم شئون المصريين المقيمين بالخارج الأبرز | 6 اختصاصات لـ لجنة الشئون الأفريقية بـ مجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب هو السلطة التشريعية، ويتولى إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور، ووفقاً لأحكام  اللائحة الداخلية له ، والتى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي .

 

و تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس النواب، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبين حقوق وواجبات الأعضاء، والإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس وغيره من السلطات والجهات.

 

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ننشر اختصاصات لجنة القيم بـ مجلس النواب

و نصت المادة 44 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه :"  بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات الخاصة بكل لجنة .

 

اختصاصات لجنة الشئون الأفريقية

 

تختص لجنة الشئون الأفريقية بما يلى :

 

1-العلاقات مع الدول الأفريقية.

 

 2-شئون منظمة الاتحاد الأفريقى والكيانات والمنظمات الأفريقية.

 

 3-الاتفاقيات والمعاهدات السياسية مع الدول الأفريقية. 

 

4-شئون التعاون والتكامل مع دول حوض النيل.

 

 5-الجوانب السياسية المتعلقة بالتعاون مع الكيانات والاتحادات الأفريقية. 

 

6-شئون المصريين المقيمين فى الدول الأفريقية. 

 

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون العلاقات مع الدول الأفريقية. 


 

 

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