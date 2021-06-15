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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم.. هيئة الاستثمار والصناعة تلتقيان ممثلي الشركات السعودية بمصر لحل مشكلاتها.. تفاصيل

وزيرة الصناعة والتجارة
وزيرة الصناعة والتجارة

تلتقي وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الثلاثاء، عددا من المستثمرين السعودية، لبحث بعض المشكلات التي تواجه الشركات السعودية العاملة بمصر.


وبحسب ما ذكره تقرير صادر عن وزارة الصناعة، فإن الاجتماع الذي ستترأسه نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة؛ ستتطرق لـ إطلاق دورة جديدة لمجلس الأعمال المشترك يمثل فرصة كبيرة لتحقيق مستهدفات القيادة السياسية في البلدين المتعلقة بتشجيع ودعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة في ظل العمل المشترك على مشروعات عمرانية وصناعية كبرى.  

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وذكرت  وزيرة الصناعة، أن هناك تكليفات مباشرة من القيادة السياسية بالعمل علي دعم ومساندة حركة الاستثمارات فى كل من مصر والسعودية وهو الأمر الذى يمثل فرصة ذهبية لإقامة شراكات إستثمارية بين رجال القطاع الخاص بين الجانبين ، مؤكدة توافق الرؤى بين مسئولى الحكومتين لإزالة كافة التحديات التى تقف عائق أمام حركة الإستثمار فى كل من مصر والسعودية .


وسبق لوزارة الصناعة عقد اجتماع مع  ممثلي مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك والذي يتزامن مع أعمال الدورة السابعة عشر من اللجنة المصرية السعودية المشتركة يعكس الترابط الواضح بين العلاقات الاقتصادية الثنائية على المستوى الرسمي ومستوى رجال الأعمال، مشيرةً الى ان المجلس يلعب دوراً رئيسياً فى تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بالبلدين.

 

الصناعة والتجارة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة اخبار مصر مال واعمال الشركات السعودية

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